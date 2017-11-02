Мы хотим сохранить традиции преподавания русского языка - Серж Саркисян

Армения в этом году упростила для россиян въезд в страну, а также разработала новую концепцию обучения русскому языку, нацеленную на повышение качества его преподавания в школах. О том, что в Ереване ждут от этих решений, в интервью "РГ" рассказал президент Армении Серж Саркисян. В феврале этого года Армения разрешила россиянам въезжать в страну по внутренним общегражданским паспортам. Отразилось ли уже это решение на туристическом потоке? Серж Саркисян: Конечно, это повлияло на туристический поток. Российских туристов, желающих провести отдых в Армении, с каждым годом становится все больше. Согласно статистике, в январе-сентябре текущего года число посещений российских граждан увеличилось почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас эта цифра близка к полумиллиону - 447840 человек. Росту интереса россиян к Армении способствует много факторов. И самый главный - это, безусловно, очень высокий уровень взаимопонимания, истоки которого уходят в историю. Между гражданами Армении и России очень легко, естественно, я бы сказал, непринужденно продолжают развиваться чисто человеческие, дружеские отношения. Как вы уже отметили, росту числа российских туристов также способствовало решение правительства Армении о въезде граждан России по внутренним паспортам, и этой возможностью с начала года уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ. То есть приблизительно 10 процентов всего туристического потока из России. Знаю, что туроператорами разработаны два основных турпродукта для российского рынка - "На уикенд в Армению с внутренними паспортами" и "Русский след в Армении". Одним словом, Армению надо увидеть своими глазами и ощутить своим сердцем! Как вы в целом оцениваете перспективы развития туризма? Серж Саркисян: Армения как первая христианская страна с богатым культурным и духовным наследием является особым туристическим направлением для тех, кто желает совместить хороший и качественный отдых с новыми впечатлениями и ощущениями. Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению, в том числе, как я уже сказал, из России. Такие туристические направления, как горнолыжный курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и памятники историко-культурного наследия нашей страны, уже давно завоевали внимание россиян. Но дело не только в экономике, не только в бизнесе. Важное значение имеет и то, что в Армении растет число людей, заинтересованных в том, чтобы в совершенстве владеть русским языком. Потому что большой туристический поток из России сам по себе нацеливает на знание русского языка и таксистов, и официантов, и представителей других сервисов, связанных со сферой услуг для туристов. Это очень важно. То есть это мотивирует? Серж Саркисян: Конечно. Лучше, когда распространение языка является не лозунгом, а мотивированным решением самих граждан. К вопросу о языке. В Армении на общественное обсуждение вынесена концепция обучения русскому языку, разработанная минобром. Как вы ее оцениваете? Связана ли ее разработка с членством Армении в Евразийском экономическом союзе? Серж Саркисян: Нет, не связана, потому что в Армении к русскому языку всегда относились хорошо и он всегда был широко распространен. Экономики России и Армении связаны тысячами нитей, у нас очень тесное гуманитарное сотрудничество, и знание языка просто необходимо. В Армении изучение русского начинается со 2-го класса. Представители национальных меньшинств и дети граждан РФ имеют право обучаться в школах на родном языке - существуют классы, где процесс обучения целиком идет на русском. И сегодня предпринимаются необходимые шаги, чтобы сохранить традиции преподавания русского языка и его распространения среди подрастающего поколения. Сегодня в сфере образования Республики Армения реализуются проекты по модернизации общеобразовательных программ и методики преподавания отдельных предметов. Особое внимание уделяется необходимости свободного владения не только родным языком, но и 2-3 иностранными языками, в том числе русским. Поэтому такие концепции мы разработали по углублению изучения как русского, так и других языков. В настоящее время Министерство образования и науки Республики Армения разрабатывает конкретные методики, которые позволят повысить качество преподавания русского языка в общеобразовательных школах страны. Цель - повышение качества обучения молодежи? Серж Саркисян: Да. Как нам кажется, основной акцент необходимо сделать на качестве преподавания русского языка. Армения всегда славилась своей школой русистов. Но русский язык, как и любой язык, это - живая ткань, которая постоянно развивается. Следовательно, надо прилагать усилия, чтобы быть в курсе этих изменений, внедрять новые методики преподавания, чаще организовывать соответствующие конференции и семинары, причем как в Армении, так и в России. В этом смысле немалую роль могут сыграть Российско-Армянский Университет и филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Армении. Когда концепция может быть принята? Серж Саркисян: Не могу сейчас назвать точные сроки, но принятию этой концепции абсолютно ничего не мешает. Думаю, это вопрос нескольких месяцев. Каких-то кардинальных изменений с принятием концепции не произойдет, потому что отношение к русскому языку в Армении, повторяю, всегда было доброжелательным.