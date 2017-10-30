В ЕС знают все хитрые трюки Армении: они уже не срабатывают

Думаю, Хан имел в виду технические проблемы. Я не особо обратил внимание на его слова.

Подобные заявления делаются, чтобы проблемы, если они есть – с переводом, или одобрением, были заблаговременно решены. За месяц можно решить какие угодно проблемы. Другое дело, если есть более глубинные, политические проблемы. Сам текст соглашения не может вызвать вопросов, другое дело, если при ратификации возникнут вопросы, связанные с финансированием – в какой-мере эффективно используются деньги европейских налогоплательщиков. Например, ЕС выделяет деньги Армении на борьбу с коррупцией, но результатов не видно. А что касается подписания, то на сегодняшний день я не вижу препятствий.

Кажущиеся хитрыми трюки властей Армении, которые пытаются дезориентировать европейцев, однажды перестанут срабатывать. Европейцы все прекрасно видят, просто понимая, что страна находится на переходном этапе, не поднимают много шума. Но сейчас, когда в ЕС формируется более жесткая финансовая политика, средства уже не удастся тратить так, как раньше. Власти РА должны будут каждый день доказывать готовность к реформированию судебной системы, антикоррупционной борьбе, выстраиванию демократических институтов, выборов. А не проводить имитационную политику и пытаться выудить больше средств.

Ничего подобного. Это демагогия, никто не ставил вопрос таким образом, что можно разделить документ и подписать только политическую часть. За пару дней до злополучного заявления Сержа Саркисяна ни члены правительства, ни политики не знали, что документ не будет подписан. Текст документа обсуждался на самом серьезном уровне, он был согласован, я сам на некоторых этапах участвовал в обсуждениях, и армянская сторона никогда не ставила перед европейцами свои условия. Даже в сентябре 2013 года Серж Саркисян не предлагал подписать часть соглашения. Просто сказал, что мы решили вступить в Таможенный союз и не подпишем этот документ.

Во-вторых, если сравнить этот документ с прежним, можно увидеть, что это не политическая часть старого текста. Это переработанный текст, в определенных местах упрощенный и более слабый, а где-то втиснуты экономические вопросы. Это сбалансированный документ, который включает в себя множество сфер – социальную, экономическую, политическую, права человека, АЭС и даже развитие традиционных производств в Армении. Давайте не забывать, что тогда было давление со стороны России, которое было направлено даже не столько против Армении, сколько Украины. Россия делала все, чтобы не дать Украине подписать на Вильнюсском саммите Соглашение об Ассоциации с ЕС. Теперь нет вопроса Украины, и жесткого давления России на Армению тоже, вроде, нет.

Интрига, связанная с АЭС, восходит корнями к России. И трактовка данного положения тоже делается весьма примитивно, будто Армению вынуждают закрыть АЭС. Это не так. Во-первых, мы все знаем, что однажды АЭС закроется, когда завершится ресурс. ЕС был единственным партнером Армении, который предлагал Армении помощь для консервации АЭС, а это довольно дорогой процесс. Кроме того, очевидно, что изменились стандарты для АЭС, и речь идет об эквивалентной замене. То есть, если Армения хочет новую АЭС, то она должна соответствовать современным стандартам, и в этом вопросе может быть даже поддержка.

Что касается диверсификации, то в документе четко оговаривается, что Армения должна развиваться с учетом прогресса в мире в различных сферах. Документ написан так, что мяч всегда на стороне Армении. Более того, шаги должна предпринимать Армения и доказывать шаг за шагом, что готова к реформам. Тогда ЕС, видя такую готовность и эффективность, поможет Армении всеми ресурсами, в том числе, финансовыми. ЕС больше не будет проявлять инициативу. Нельзя заставить государство жить благополучно. Государство само должно желать жить в благополучии и достатке.