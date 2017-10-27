Ереван может повлиять на соглашение Азербайджана и ЕС

Это значит, что есть некоторая неопределенность в окончательных сроках, фоматах или процедурах подписания. Если учесть «перестрелку» мнений, связанных с переводом текста соглашения на все языки ЕС, то можно понять, что Ирландии вполне достаточно английского варианта. И остается вопрос, что же еще не согласовано.

Я абсолютно исключаю фактор Азербайджана в связи с текстом соглашения ЕС-Армения, поскольку все, что касается чувствительных для нас вопросов, получило вполне четкие формулировки. Например, формулировки, касающиеся карабахского конфликта, которые даны в тексте, вполне приемлемы для руководства РА. Замечаний по этому поводу не было, так как речь шла о признании эксклюзивной роли Минской группы ОБСЕ, мирного урегулирования на основе международного права, что очень важно для Еревана, о также о трех принципах (неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение), которые официальный Ереван признает как приемлемую основу для переговоров. Об этом заявил также вице-председатель РПА, глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян. Официальный Ереван высоко ценит то, что 28 стран ЕС, по сути, имеют общую позицию по принципам и формату карабахского урегулирования.

Опубликован также проект Итоговой декаларции саммита Восточного партнерства, к которому у официального Еревана также нет претензий. Тот же Армен Ашотян расценил его как приемлемый компромиссный вариант. Так что, после этого фактор Азербайджана начисто исключается. Азербайджан не сумел вынудить ЕС внести в текст опасные для отношений Армения-ЕС формулировки, так как не обладал для этого ни правовыми, ни политическими возможностями. Ни соглашение, ни текст Итоговой декларации в контентном плане не вызывают какой-либо озабоченности. Все чувствительные для Армении вопросы учтены полностью.

Скажу больше, происходит довольно значимое событие – если ЕС подпишет с Арменией документ с подобными формулировками, то в случае с Азербайджаном не может применить иные формулировки.

Думаю, Ереван может напрямую влиять на содержание соглашения Азербайджан-ЕС, не позволяя нежелательных формулировок. Так что, формулировки в тексте Армения-ЕС не без основания могут вызвать глубокое разочарование в Баку. Азербайджанские СМИ уже несколько месяцев как недовольствуют в связи с тем, что, в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, ЕС не настаивает на территориальной целостности Азербайджана и называет Арцах спорной территорией. В этом плане Баку есть о чем задуматься, так как соглашение ЕС с Арменией станет судьбоносным и для Азербайджана. Вот почему Баку применял все меры, чтобы повлиять на текст Итоговой декларации саммита. Но и этот текст уже опубликован и не может быть подвергнут серьезным корректировкам, если, конечно, нет иных положений, которые пока вынуждают ЕС говорить о сроках подписания соглашения с оговорками.

Я верю в то, что это удастся сделать. И официальный Ереван, и европейские чиновники заявляют, что нет никаких препятствий для подписания. Вопрос в том, состоится ли оно 24 ноября или «около того». Возможно, ЕС подвергается шантажу со стороны Баку, который, может быть, грозится прервать отношения с ЕС, если будет принят подобный Итоговый документ. Но ЕС уже не может изменить текст Соглашения без согласования с Ереваном. Армен Ашотян заявил, что нынешний текст - это максимальный компромисс со стороны Армении, потому что эти формулировки тоже не совсем отражают позицию армянской стороны. Это просто приемлемый вариант. В общем, судя по всему, есть проблема, которая пока вынуждает ЕС не говорить определенно о формате подписания Соглашения. Возможно, многое будет зависеть от предстоящих в ближайшие недели переговоров Баку-Брюссель. Кстати, Йоханнес Хан заявил, что переговоры по соглашению с Азербайджаном должны завершиться до конца года.