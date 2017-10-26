России и Азербайджану удалось сорвать проект

Наш собеседник – политолог Армен Григорян. Господин Григорян, вы успели ознакомиться с текстом Соглашения Армения-ЕС? Может ли оно быть подписано на саммите в ноябре? Соглашение создает почву для приведения законодательства Армении в соответствие с европейскими стандартами, определены также условия и экономическая база для деятельности физических и юридических лиц Армении в ЕС. Что касается подписания, поживем – увидим. Пока могу сказать, что не стоит связывать возможное неподписание с ЕС, с техническими и иными причинами. Власти Армении должны проявить политическую волю и отказаться от намерения окончательно связать судьбу Армении с подобными России, Беларуси и Азербайджану диктаторскими режимами. В какой мере соглашение позволит диверсифицировать экономику и безопасность? Для диверсификации и развития экономики также нужна политическая воля – нужно демонтировать олигархическую систему, создать условия для равной конкуренции. Соглашение с ЕС – не гарантия реформ и не панацея, учитывая склонность властей не имплементировать принятые законы, а также имитационный характер реформ и антикоррупционной борьбы. ЕС просто предоставляет своим партнерам возможность применять более высокие стандарты, а их применение уже зависит от партнеров, их последовательности. Но это требует серьезной работы. В вопросах безопасности готовность стран-партнеров также имеет ключевое значение. Например, статья 42 соглашения может стать основой для энергетической безопасности: она предполагает диверсификацию источников энергии и распределительных сетей, а также транспарентное ценообразование. Вопрос в том, проявит ли Армения политическую волю и перестанет ли обуславливать энергетическую диверсификацию и ценообразование соглашением с Газпромом. До встречи Саркисян-Алиев отмечалось, что это попытка возобновить переговоры без уступок Азербайджана. После встречи на границе вновь убит армянский солдат. Как должна поступать армянская сторона? Нужно последовательно работать, не уклоняясь в сторону армяно-азербайджано-российских встреч: именно из-за этого крена Азербайджану и России удалось сорвать уже согласованный план по размещению на линии соприкосновения средств мониторинга.
России и Азербайджану удалось сорвать проект
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- Интервью - 26 Октября 2017, 12:07