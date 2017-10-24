Наш собеседник – руководитель тбилисского Центра европейских исследований Каха Гоголашвили. Господин Гоголашвили, как вы расцениваете предстоящий пуск в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс? Думаю, для Грузии крайне важна развитая железнодорожная связь с Европой. Пуск в эксплуатацию этой дороги обеспечит Грузии эффективную возможность грузоперевозок в направлении Европы и развития торговли. Задействование моста между Азией и Европой крайне важно для Грузии. Это геополитическая функция. Может ли пуск этой дороги усугубить изоляцию Армении? Думаю, эта железная дорога не имеет отношения к изоляции Армении, она не может ее усугубить. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы по этой железной дороге в Европу направлялись и армянские грузы. Мы понимаем, что отношения Турции и Армении не блестящие, и турецкая сторона, возможно, будет против транспортировки армянских грузов. Но, думаю, в будущем Армения сможет воспользоваться этой дорогой, как пользуется сейчас грузинскими портами для транспортировки своих грузов в Европу. Улучшение отношений с Турцией на деле может стать настоящим прорывом для Армении, в том числе, и в смысле вовлечения в мировую экономическую систему. В будущем так оно и будет. Для этого нужно сделать все для преодоления политических противоречий.
Так оно и будет: грузинский эксперт о ж/д Баку-Тбилиси-Карс
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- Интервью - 24 Октября 2017, 21:27