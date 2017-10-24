В обозримом будущем Армения присоединится к Баку-Тбилиси-Карс

Наш собеседник – ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе.

Задействование новой железнодорожной линии, естественно, можно расценивать только положительно, но нужно сделать так, чтобы этой железной дорогой пользовались все жители Южного Кавказа. Я понимаю интерес Армении к этому проекту. И надеюсь, что дорога будет использоваться и Арменией, и Азербайджаном, и Грузией. Остальное – дело политиков.

Блокада Армении, в целом, не способствует благосостоянию Грузии. Наши интересы требуют, чтобы в регионе никто не страдал и не было противоречий. Но мир, увы, не совершенен. Что касается блокады Армении, я думаю, есть и другие способы смягчить сложности. И главное – урегулирование карабахского конфликта, также конфликтов в Абхазии и Приднестровье. Эти проблемы висят в воздухе уже десятилетия и еще больше усложняют возможности изыскания обоюдовыгодных решений. Но это уже вопрос к политикам.

Хотя если исходить из того, что у вас, в Армении, медикаменты, бензин несравнимо дешевле, чем в Грузии, мы можем «завидовать» вашей блокаде.

Я хочу отметить, что дорога через Грузию в Турцию не закрыта для Армении. Поэтому, думаю, Армения должна в максимальной мере использовать эту возможность. Тем более, что между нашими странами проблем нет.

Политики говорят – никогда не говори «никогда», так что, я убежден, что в обозримом будущем Армения сможет присоединиться к этому проекту.