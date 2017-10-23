Что, разве трудно указать адреса?

Экономист Вардан Бостанджян призывает правительство представить обществу детальную информацию о том, в какие отрасли и предприятия были направлены инвестиции.

Напомним, что на днях министры экономического развития и инвестиций Сурен Караян заявил, что в этом году в Армению поступило более 1 млрд. долларов инвестиций, но оговорился, что под этим подразумевает и кредиты.

Экономист отмечает, что приложение инвестиций сложно проследить. А то, что в это число включили и кредиты, говорит о непрофессиональной работе.

«Этих денег нигде не видно, никто не знает, в какие проекты они инвестируют. Включение в эту цифру кредитных средств выглядит по меньшей мере смешно. Инвестиции предполагают конкретные адреса, отрасли, результаты. Если нет адресов, то как оценивать эффективность», задается вопросом Вардан Бостанджян.

Пусть они скажут, куда инвестировали – в энергетику, в добывающую промышленность или, скажем, в IT. Разве трудно указать адреса? К чему привели инвестиции, что было модернизировано? Если не называют адресов, начинаешь думать, что все это не имеет связи с реальностью», сказал он.

«В 2017 году при таких цифрах в среднем мы должны были получать в месяц 120-120 млрд. налоговых поступлений. Но за 9 месяцев этот показатель составил только 95 млрд.. Это значит, что уровень госдоходов печальный. В 2018 году не намечено повышение зарплат и пенсий. И можно полагать, что ситуация не из лучших», сказал Вардан Бостанджян