Армения сделала все для подписания соглашения РА-ЕС – Армен Ашотян Tert.am

Говоря о проблемах, которые могут возникнуть с подписанием Рамочного соглашения Армения-ЕС, Армен Ашотян отметил, что Армения не скрывает желания подписать документ, и с армянской стороны завершены все необходимые процедуры. Документ парафирован президентом Армении в Брюсселе еще в марте, с трибуны ООН в сентябре Серж Саркисян вновь заверил в готовности Армении подписать документ. Так что, Армения сделала все, чтобы подписать соглашение на брюссельском саммите Восточного партнерства в ноябре.

Мяч на стороне Европы, добавил Ашотян. Он отметил, что в ЕС функционирует сложная процедура, которая называется брюссельской бюрократией: все 28 стран-членов ЕС должны дать свое согласие на подписание соглашения. «Насколько мне известно, некоторые страны уже дали свое согласие, другие – нет. Я не желаю называть страны, которые не дали согласия, поскольку в некоторых случаях это связано с институциональными сроками в данных странах», сказал Армен Ашотян. Он напомнил, что в Германии и Австрии недавно состоялись парламентские выборы, и пока не сформирована исполнительная власть.

Армен Ашотян выразил надежду, что руководство ЕС сделает все возможное, чтобы все эти проблемы были решены вовремя. Он не исключил, что Азербайджан предпринимает попытки торпедировать Соглашение ЕС-Армения. «В техническом плане ЕС следует ускорить процесс получения согласия. Это задача и армянской стороны продвигать по различным каналам этот вопрос», сказал Армен Ашотян.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже дала соответствующее указание Европейскому совету. Соглашения уже переведены на все языки, отметил он.

Что касается политической стороны вопроса, Армен Ашотян напомнил, что армянская сторона подчеркивает важность региональной стабильности в контексте Арцахского урегулирования. Положения по поводу Карабахского конфликта довольно четко обозначены в тексте Соглашения Армения-ЕС, и они заключаются в поддержке усилий Минской группы ОБСЕ. Это предполагает, что данное положение отражает и позицию ЕС по поводу карабахского урегулирования, сказал Армен Ашотян. И попытки Азербайджана изменить направление обсуждений, формат и принципы, должны быть пресечены на корню, отметил Ашотян.

Для армянской стороны крайне важно, чтобы в итоговую декларацию саммита ВП ЕС вошли формулировки в рамках деятельности Минской группы, обозначенные в тексте Соглашения ЕС-Армения и в Декларации Рижского саммита Восточного партнерства. Мы настаиваем на таких формулировках. Работа над текстом Декларации продолжается, и сложно сказать, какой окончательный вид он будет иметь, но очевидно, что каждая страна пытается добиться более приемлемых для себя формулировок, отметил Армен Ашотян.

Он отметил, что региональные конфликты разные по своей сути, и нельзя стричь всех под одну гребенку. Это четко обозначено в Декларации Рижского саммита, где по части Арцахского конфликта даны четкие формулировки. Мы ожидаем, что саммит 2017 года сохранить эту тенденцию. Армен Ашотян призвал не переносить отношение ЕС к референдуму в Каталонии на все региональные конфликты. Европейские страны не раз отделяли Арцахский конфликт из общего числа. Мы хотим увидеть это и в итоговой Декларации Брюссельского саммита, сказал Ашотян, отметив, что это должна быть однозначная поддержка подходов Минской группы ОБСЕ.