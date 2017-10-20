Чтобы выбраться из этой ситуации, нам надо применить военную силу

Женевская встреча не должна был состояться, поскольку Азербайджан отказался от выполнения венских и санкт-петербургских договоренностей. Думаю, эта встреча изначально была поражением, потому что таким образом азербайджанской стороне удалось нивелировать венские договоренности. Заявление сопредседателей Минской группы после Женевы означало именно это. То есть, мы возобновили переговоры с чистого листа.

До женевской встречи, когда в Сочи намечался саммит СНГ, с азербайджанской стороны был убит еще один армянский солдат, и уже тогда все знали, что должна состояться встреча президентов. После встречи президенты, якобы, договорились снизить эскалацию и избегать жертв. Но мы видим, что азербайджанская сторона вновь в своей стихии, и уже очевидно, что армянская сторона не должна была соглашаться на встречу. Это была напрасная встреча, более того, за два этих дня у нас двое погибших. Азербайджан неоднократно доказывал свою недоговороспособность.

Азербайджан можно только пугать, они боятся только силы, и ярким примером стали две последние карательные операции армянских сил, когда сначала была уничтожена диверсионная группа из 6 человек, а потом был нейтрализован опорный пункт в Алханлу. Только так армянская сторона может принудить Азербайджан к соблюдению перемирия и избежать жертв. Я изначально считал согласие Армении на встречу в Женеве признаком нашей слабости. Наше руководство не должно было соглашаться, несмотря на давление сопредседателей. Армения понесла потери – и человеческие, и дипломатические, и политические.

Во-первых, стоит обращать меньше внимания на заявления Минской группы, которая в дни Апрельской войны большей частью молчала. В мире уважают силу. Постоянные апелляции к праву и посредникам воспринимаются как признак слабости, в результате количество убитых растет. Поэтому нам надо перейти к делу. Азербайджан должен получить жесткий ответ. Я надеюсь, что армянские силы осуществят карательную операцию.

В Азербайджане боятся только болезненных действий армянской стороны. Для того, чтобы выбраться из этой ситуации, нам нужно применить военную силу.