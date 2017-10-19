Российским СМИ не удастся достичь своей цели

Для пресечения грузинскими СМИ дезинформации, распространяемой российскими масс-медиа, проводится постоянная работа. Грузинские медиа-специалисты отмечают, что поток дезинформации возрос особенно в последние годы. В Грузии пытаются противостоять этому в основном посредством русскоязычных СМИ.

Медиа-специалист Ната Дзвелишвили коснулась в ходе Осенней школы фактчекинга в Тбилиси этой проблемы, отметив, что российские СМИ не упускают повода для распространения дискредитирующей информации о Грузии. Периодически в российской прессе появляются фото и видеоматериалы, которые российская сторона трактует как угодно.

Например, когда в Тбилиси недавно состоялась акция против переговоров Газпрома и Грузии, в российской прессе появились фото с грузовиками, нагруженными дровами. Российские СМИ в своих комментариях отмечали, что в Грузии проблемы с газом, люди закупают дрова, но почему-то выступают против российского газа.

«На деле дезинформацию довольно легко раскрыть, и российским СМИ не удается достичь своей цели и дискредитировать Грузию», заявила Ната Дзвелишвили.

По словам грузинской журналистки, на данном этапе российской антипропаганды, направленной против евроинтеграции Грузии, стало больше.

«Пишут, что дети вырастут и станут гомосексуалистами. Мы пытаемся противостоять этому посредством русскоязычных сайтов», сказала она.

Журналист замечает, что подобные информации распространяют в основном некачественные российские сайты и газеты. А солидные российские СМИ избегают этого стиля.