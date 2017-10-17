Если вы знаете, где можно купить оружие дешевле, скажите

Вопросы безопасности Армении являются императивом. Россия предоставила Армении кредит в 200 млн. долларов и сейчас согласна дать еще 100 млн. по нашей просьбе. Кредиты предоставляются на льготных условиях, и жаловаться на этот кредит сродни тому, чтобы жаловаться на укрепление безопасности. Это указывает на то, что армяно-российские отношения, по меньшей мере в военно-политическом плане, находятся на высоком уровне. На данный момент ни одна страна не может предоставить нам вооружения на таких условиях, даже на условиях, близких к этим. Если кто-то может указать, где можно приобрести больше оружия на 100 млн., пусть скажет. Нет ничего подобного. Парламент прошлого созыва принял решение, согласно которому Армения приобретает у России вооружения не по рыночным, а по внутренним ценам. Тогда многие в Армении протестовали, спрашивали на митингах, почему Россия медлит с поставками вооружений в рамках 200-миллионного кредита. Эти партии доставлены. Теперь они предлагают предоставить 100 млн. на 2018 год.

Получение новых партий оружия на фоне интенсивного вооружения Азербайджана является ничем иным, как соблюдением регионального баланса. И если кто-то считает, что проблемы безопасности не так важны, то это их проблема. Эту сделку предложили власти Армении, так как она исходит из наших интересов. Оружие, которое Россия продаст Армении за 100 млн., она могла бы продать другим за 500 млн..

Наша позиция известна – власти Армении считают, что продажи оружия Азербайджану являются одной из болезненных проблем в армяно-российских отношениях. В ответ мы должны вооружаться, укреплять свою безопасность, покупать дешевое и качественное оружие. Я официально заявляю, что ни одна страна не может предоставить оружие Армении дешевле, чем Россия.