Политическая часть соглашения Армения-ЕС достаточно сильна

Думаю, текст соглашения вполне можно было обнародовать после парафирования, в марте этого года. Текст соглашения уже тогда был готов полностью. Я считаю крайне важным опубликование документа, потому что это усложнит работу стран, которые против подписания этого соглашения. Если даже в Армении подозревают, что Россия против данного соглашения, после опубликования текста России сложнее будет чинить препятствия.

Пусть общество ознакомится с документом, пусть и Россия ознакомится, если есть проблемы, пусть говорят открыто. Не думаю, что сейчас имеются серьезные препятствия для подписания: и Серж Саркисян с трибуны ООН заявил, что подпишет, и Налбандян на заседании Совета МИД Европы заявил то же самое. Думаю, соглашение подпишут. Да, озабоченность есть всегда, но я не думаю, что опубликование документа – негативный фактор.

До опубликования могли быть подозрения о наличии в тексте неких положений, не устраивающих Россию. Но теперь текст открыт, и если есть нарекания, пусть говорят открыто. Важно также, чтобы все страны ЕС дали свое согласие до подписания 24 ноября в Брюсселе.

Я не вижу положений, которые могли бы противоречить членству Армении в ЕАЭС. Такие положения могли быть, если соглашение включало бы в себя и создание зоны свободной и всеобъемлющей торговли. В тексте соглашения предусмотрены важные реформы – борьба с коррупцией, отмыванием денег, трансформация системы правосудия, но нет ничего, что касалось бы торговли, а значит, ничего не противоречит ЕАЭС. Хочу добавить, что и ЕС, и Армения работают в рамках ВТО. Политическая часть соглашения достаточно сильна. Мне также понравилась часть, касающаяся Карабаха, что исходит из интересов Армении. В тексте отмечается, что Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем, на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, принципы которого включают в себя как территориальную целостность, так и самоопределение.

Не думаю, что после заявления главы нашего государства с трибуны ООН он может отступиться. Все, конечно, может произойти, но если ждать все время согласия Москвы, то нужно отказываться от суверенитета. Независимая страна должна принимать самостоятельные решения. Можно брать на учет интересы своих союзников, соседей, но очевидно, что соглашение Армении с ЕС исходит из интересов армянского народа, благодаря этому соглашению мы сможем строить в определенной мере полицентричную политику. После вступления в ЕАЭС внешнеполитический баланс нарушен в пользу России, что привело к серьезнейшим проблемам как в экономике, так и международных делах. Нужно восстанавливать нарушенный баланс, работать с различными центрами, и подобные соглашения нужны нам подобно жизни.

Еще одна важная проблема касается упрощения выдачи виз. Армения уже имеет подписанное с ЕС соглашение о визовом режиме и реадмиссии, и пора переходить на следующий этап, что и может обеспечить данное соглашение. То есть люди смогут с легкостью ездить в Европу, что важно и для бизнеса. Это поможет также контролировать границы.

На саммитах СНГ и ЕАЭС не говорят о борьбе с коррупцией, но мы понимаем, что Армении нужно срочно снижать градус коррумпированности, менять судебную систему, придать ей больше независимости. Кстати, в соглашении говорится о необходимости создания конкурентной среды для бизнеса, и это важно в условиях монополизированности нашей экономики. А в рамках ЕАЭС никто не говорит о борьбе с монополиями, о равных условиях конкуренции, развитии рыночных отношений, правах человека.