Были бы деньги, Россия продаст что угодно

Россия следовало бы предоставлять Армении вооружения бесплатно, а не предоставлять кредит в размере 100 млн. долларов. Об этом в беседе с lragir.am заявил военный эксперт Вова Варданов, комментируя одобренную правительством кредитную сделку, по которой Россия представит Армении 100 млн. на приобретение современных вооружений.

«Будь Россия добросовестным союзником, она предоставляла бы Армении оружие бесплатно», сказал Варданов.

Российский военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Армения на новый кредит, скорее всего, закупит средства ПВО и тяжелые артиллерийские системы. По словам Вовы Варданова, противовоздушные системы действительно очень важны для Армении, поскольку Азербайджан совершенствует авиацию и технические возможности.

«Но во время Апрельской войны выяснилось, что их беспилотная авиация выглядит довольно неплохо. Было бы желательно закупать у России необходимые детали для производства вооружений, конвейеры, а не готовое оружие. Они и это бы продали, были бы деньги, русские продадут что угодно», сказал он.

На вопрос, могут ли русские и на сей раз запоздать с поставками вооружений, как при выполнении нынешнего кредитного соглашения, Вова Варданов сказал, что русские пытаются поставить вооружения в Армению в максимально краткие сроки.

«У них же нет оружия на складах на продажу. Ты финансируешь производство, он тебе поставляет нужное количество, да, чуть с опозданием – но ведь это не пирожки. Нам поставляют быстрее, чем туркам, им по договору 2010 году вооружения доставили только в 2015, а кое-что и в 2016. Нам поставляют оперативнее, не за красивые глаза. Просто им не выгодно, чтобы мы были слабее, иначе русские потеряют крупный региональный аэродром и союзника, пусть даже союзника поневоле. Последнее соглашение также связано с этим. Русские лучше понимают, что произошло в апреле, чем мы», сказал эксперт.

Вова Варданов считает, что новое соглашение может быть связано с намерением русских не допустить оружейной сделки Армении с Китаем.