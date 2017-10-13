Время еще есть, Серж Саркисян еще может отказаться

Армянская сторона должна отказаться от участия в переговорах, пока Азербайджан не выполнил венские и санкт-петербургские договоренности. Об этом в беседе с Lragir.am заявил политолог Гагик Амбарян, комментируя назначенную на 16 октября в Женеве встречу президентов Саркисяна и Алиева. «Я категорически против встречи Сержа Саркисяна с Алиевым, пока тот не выполнил обязательства, принятые в Вене и Санкт-Петербурге. А они крайне важны для нас, поскольку предполагают внедрение механизмов расследования с применением наказания за нарушения. После Апрельской войны Азербайджан сделал все, чтобы не выполнить эти обязательства», сказал он. Гагик Амбарян напомнил, что Алиев цинично заявил, будто Армения согласилась возобновить переговоры, отступив от своих условий. Делать такие заявления Алиеву позволяет слабость армянского руководства. «До сих пор мы заявляли, что переговоры невозможны без выполнения договоренностей. Теперь мы делаем шаг назад. Время еще есть, Серж Саркисян может отказаться от встречи», сказал он. Политолог напомнил, что в преддверии саммита СНГ в Сочи выстрелом с азербайджанской стороны был убит армянский солдат. Вот как Алиев «приветствовал» Саркисяна, говорит Амбарян. «В апреле будущего года завершится президентский срок Сержа Саркисяна, он может вовсе отказаться от встреч. О переговорах должен думать будущий глава армянского государства», сказал он. Комментируя заявление замминистра ИД Шаварша Кочаряна о том, что темой переговоров могут быть только меры доверия, Гагик Амбарян сказал: «О каком доверии может идти речь, если Азербайджан не выполняет принятые обязательства».