ЕАЭС помогает странам-участницам быстрее преодолеть рецессию - Глазьев

EADaily побеседовал с советником президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергеем Глазьевым. Сергей Юрьевич, насколько межрегиональный формат позволяет решить возникающие на пути интеграции проблемы? Удается ли обсуждаемые на этой площадке идеи впоследствии применять на практике? Межрегиональные форумы с участием представителей Армении и России являются очень удобной и комфортной площадкой для обсуждения существующих вопросов взаимодействия между нашими странами. Конечно, далеко не все идеи, которые здесь генерируются, удается в дальнейшем воплотить в жизнь. Однако, эти обсуждения помогают нам в практической работе. Мы видим, что за прошедший год имело место оживление в торговле. Есть понимание преимуществ Армении в Евразийском экономическом союзе. Я надеюсь, что в ходе подобных форумов нам в конце концов удастся выработать общую промышленную политику, что крайне важно для нашего дальнейшего развития. Определенный интерес к ЕАЭС проявляет Турция. Как российская сторона оценивает перспективу сотрудничества с Анкарой в рамках этого интеграционного проекта? Членство Турции в ЕАЭС возможно только в случае, если она выйдет из таможенного союза с ЕС. В противном случае, как известно, правила ВТО не допускают возможности участия одного государства сразу в двух таможенных союзах. Таможенный союз — это единая торговая политика, единые тарифы, единый таможенный кодекс. Поэтому в данном случае вступление Турции в ЕАЭС требует очень серьезных политических решений. И все прогнозы на этот счет могут быть только на уровне предположений или пожеланий. Турция — большая страна, играющая важную роль на европейском рынке. Вопрос требует больших просчетов. Пока здесь нет даже совместной исследовательской группы. Ряд наблюдателей, как в Москве, так и Ереване, считают, что ЕАЭС мог бы стать хорошей платформой для армяно-турецкого примирения, открытия границы и т. п. Начавшийся фактически с подачи США процесс нормализации отношений впоследствии зашел в тупик. Возможно у Москвы сегодня более действенные рычаги воздействия на стороны, в частности, на Анкару? Думаю, что это вопрос осмысления экономических интересов. Действительно, отношения между Россией и Турцией сейчас не просто потеплели, а набирают обороты, у нас идут крупномасштабные совместные проекты. Это и «Южный поток», это и строительство АЭС «Аккую», и возможные поставки зенитно-ракетных комплексов С-400. Практически во всех сферах идет оживление сотрудничества. И в этом смысле мы понимаем, что у нас есть только один участник Евразийского экономического союза, имеющий общую границу с Турцией. Поэтому для нас открытие границы — очень важный и принципиальный вопрос. Сотрудничество с Турцией в условиях общей таможенной границы, конечно, не может быть нормальным, если эта таможенная граница на замке. С учетом трудностей в российской экономике, многие оппоненты ЕАЭС отмечают, что Россия стала фактически источником шоковых сценариев для стран-партнеров по ЕАЭС. Насколько оправдан подобный скептический подход? У нас общие экономические трудности, связанные в том числе и с мировым экономическим кризисом. Этот кризис так или иначе оказал бы негативное влияние на экономики стран-партнеров России. Вне зависимости от того, есть Евразийский экономический союз или нет, Россия все равно остается главным экономическим и торговым партнером участников этого союза и не только. И кризиса в любом случае не удалось бы избежать. Наличие таможенного союза, наоборот, облегчает ситуацию. Существующие негативные тенденции в отсутствии ЕАЭС проявились бы сильнее. Отсутствие границ снижает издержки. А сокращение издержек во взаимной торговле создает благоприятные условия для совместных инвестиций. Это важный фактор экономического роста. Нам в нынешней ситуации нужно просто активнее задействовать этот фактор.

Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2017/10/13/eaes-pomogaet-stranam-uchastnicam-bystree-preodolet-recessiyu-glazev