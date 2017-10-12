Арцахская проблема решена: Россия поступает еще хуже

Собеседник Lragir.am - политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, на днях президент Азербайджана заявил, что переговоры по Карабаху «возобновляются без предусловий Армении». За этим последовал жесткий ответ Сержа Саркисяна. Зачем Азербайджану нужно было делать подобное заявление? Азербайджан в крайне сложной ситуации, Европа и США уже плюют на эту страну. Международные скандалы подталкивают к таким шагам. А Серж Саркисян все рассчитал и сделал правильно. Вы замечаете новые тренды в карабахском урегулировании? Переговоры парализованы, потому что не имеют ничего общего с конфликтом. Все понимают, что конфликт решен, армянский народ решил Арцахскую проблему в том виде, в котором она есть. Теперь вдалеке от этих объективных реалий обсуждаются некие вопросы, которые не имеют ничего общего с действительностью. Наш народ должен знать, что урегулировал конфликт. А переговоры – это результат твердолобости Алиева и неплатежеспособности Армении. После Апрельской войны, когда Армения выдвинула свои условия возобновления переговоров о мерах доверия – механизмах расследования, отводе снайперов, прошло немало времени, а договоренности не выполнены. Алиев делает все, чтобы не допустить этого, так как в этом случае линия конфликта сразу же превратится в государственную границу. Не могут ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать давление на Азербайджан и заставить выполнять договоренности? Хотя все говорят о единой позиции сопредседателей, но Россия против такого подхода. В этом вопросе позиции России и Азербайджана совпадают. Если снайперов отведут от передовой и разместят механизмы, то нужды в российских миротворцах не будет. А это главная цель России. При желании Россия могла бы вооружить Армению до зубов и не рассказывать сказки о том, что если Азербайджан будет покупать оружие не у России, то купит у других. Пусть покупает. Россия до сих пор обвиняет США в предоставлении финансовых средств Гитлеру. Но сейчас они поступают хуже, они забирают деньги Азербайджана и вкладывают в свои военные предприятия. Но это не поможет Азербайджану. Азербайджанский народ мог бы сейчас взбунтоваться и потребовать ответа, куда делись его деньги. А как насчет других сопредседателей? Никто не желает урегулирования, все хотят просто управлять конфликтом. Азербайджан пытается сорвать переговоры. Чего следует ожидать в будущем? Стратегия Азербайджана очевидна – тянуть время, пока экономика Армении не рухнет, страна опустеет в результате эмиграции. Эмиграцию у нас не останавливают, производство не развивается, коррупция процветает. Если мы не станем развитым государством, если так будет продолжаться 15-20 лет, некого будет призывать в армию. Дважды Азербайджан пытался решить вопрос войной, но безуспешно. В первой войне они теряли районы один за другим, а во второй было уничтожено столько техники, а взяли пару гектаров, не имеющих стратегического значения. Теперь они опять возвращаются к старой песне – сохранять эскалацию, пока Армения растает как свеча. А чтобы этого не случилось, Армения должна стукнуть кулаком по столу, обуздать аппетиты олигархов и начать развивать промышленность, чтобы снизить зависимость от России и остальных. Армения намерена взять кредит у России еще на 100 млн. долларов на закупку вооружений. Это не повышает нашу зависимость от России? Они предоставляют нашим противникам огромное количество оружия, а нам понемногу, в долг, чтобы никто не потерпел поражение. Русские хотят, чтобы война продолжалась, пока одна из сторон не обратится к ним за помощью. С 1990-х Азербайджан в смысле вооружений превосходил Армению. Раньше просто давали списанное советское оружие, а теперь продают за деньги. То есть, наш союзник Москва вооружает нашего противника в большей степени, чем нас. Россия хочет, чтобы мы всегда в ней нуждались, чтобы просили у нее деньги, оружие. А она забирала у нас взамен хлеб, воду, Атомную станцию. Нам надо заявить России, что мы не можем быть союзниками, так как она поддерживает с Азербайджаном более тесные отношения. Возможно, кто-то в Армении – союзник России, но не Республика Армения. Будь бы союзниками, русско-турецкий договор 1921 год был бы денонсирован. Именно по этому договору Армения была разделена между русскими, турками и грузинами. Сейчас Россия не может не вооружать нас, так как иначе турецко-азербайджанский альянс задушит ее. Если нас не будет, Турция и Азербайджан объединятся, поэтому Россия помогает нам. Нам надо развивать экономику, чтобы сбросить с себя эти оковы. А вместо этого наша элита занимается свадьбами и пирует.
Арцахская проблема решена: Россия поступает еще хуже
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- Интервью - 12 Октября 2017, 19:00