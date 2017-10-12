Арцахская проблема решена: Россия поступает еще хуже

Азербайджан в крайне сложной ситуации, Европа и США уже плюют на эту страну. Международные скандалы подталкивают к таким шагам. А Серж Саркисян все рассчитал и сделал правильно.

Переговоры парализованы, потому что не имеют ничего общего с конфликтом. Все понимают, что конфликт решен, армянский народ решил Арцахскую проблему в том виде, в котором она есть. Теперь вдалеке от этих объективных реалий обсуждаются некие вопросы, которые не имеют ничего общего с действительностью. Наш народ должен знать, что урегулировал конфликт. А переговоры – это результат твердолобости Алиева и неплатежеспособности Армении.

Алиев делает все, чтобы не допустить этого, так как в этом случае линия конфликта сразу же превратится в государственную границу.

Хотя все говорят о единой позиции сопредседателей, но Россия против такого подхода. В этом вопросе позиции России и Азербайджана совпадают. Если снайперов отведут от передовой и разместят механизмы, то нужды в российских миротворцах не будет. А это главная цель России. При желании Россия могла бы вооружить Армению до зубов и не рассказывать сказки о том, что если Азербайджан будет покупать оружие не у России, то купит у других. Пусть покупает. Россия до сих пор обвиняет США в предоставлении финансовых средств Гитлеру. Но сейчас они поступают хуже, они забирают деньги Азербайджана и вкладывают в свои военные предприятия. Но это не поможет Азербайджану. Азербайджанский народ мог бы сейчас взбунтоваться и потребовать ответа, куда делись его деньги.

Никто не желает урегулирования, все хотят просто управлять конфликтом.

Стратегия Азербайджана очевидна – тянуть время, пока экономика Армении не рухнет, страна опустеет в результате эмиграции. Эмиграцию у нас не останавливают, производство не развивается, коррупция процветает. Если мы не станем развитым государством, если так будет продолжаться 15-20 лет, некого будет призывать в армию. Дважды Азербайджан пытался решить вопрос войной, но безуспешно. В первой войне они теряли районы один за другим, а во второй было уничтожено столько техники, а взяли пару гектаров, не имеющих стратегического значения. Теперь они опять возвращаются к старой песне – сохранять эскалацию, пока Армения растает как свеча. А чтобы этого не случилось, Армения должна стукнуть кулаком по столу, обуздать аппетиты олигархов и начать развивать промышленность, чтобы снизить зависимость от России и остальных.

Они предоставляют нашим противникам огромное количество оружия, а нам понемногу, в долг, чтобы никто не потерпел поражение. Русские хотят, чтобы война продолжалась, пока одна из сторон не обратится к ним за помощью. С 1990-х Азербайджан в смысле вооружений превосходил Армению. Раньше просто давали списанное советское оружие, а теперь продают за деньги. То есть, наш союзник Москва вооружает нашего противника в большей степени, чем нас. Россия хочет, чтобы мы всегда в ней нуждались, чтобы просили у нее деньги, оружие. А она забирала у нас взамен хлеб, воду, Атомную станцию.

Нам надо заявить России, что мы не можем быть союзниками, так как она поддерживает с Азербайджаном более тесные отношения. Возможно, кто-то в Армении – союзник России, но не Республика Армения. Будь бы союзниками, русско-турецкий договор 1921 год был бы денонсирован. Именно по этому договору Армения была разделена между русскими, турками и грузинами.

Сейчас Россия не может не вооружать нас, так как иначе турецко-азербайджанский альянс задушит ее. Если нас не будет, Турция и Азербайджан объединятся, поэтому Россия помогает нам. Нам надо развивать экономику, чтобы сбросить с себя эти оковы. А вместо этого наша элита занимается свадьбами и пирует.