Ничего, однажды Турция ударит их этим ножом в спину

Наш собеседник – Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Господин Тер-Тадевосян, в преддверии встречи Саркисян-Алиев Азербайджан пытается обострить ситуацию, заявляя, что переговоры возобновляются без предусловий Армении, то есть, без согласования вопроса о внедрении механизмов расследования. За этим последовал жесткий ответ Сержа Саркисяна. К чему этот может привести? И какова ситуация на границе? Я не знаю, о чем ведутся переговоры, так как стороны говорят одно и делают другое. Они заявляют, что являются сторонниками мира. Но в игру включены и такие державы, как Россия, США. А что касается встречи президентов, то ожидание одно – снижение напряженности на границе, в решение иных задач я не верю. Снижение напряженности – задача также немаловажная. Если смогут добиться размещения механизмов контроля, с помощью которых наблюдатели Минской грцппы ОБСЕ смогут фиксировать нападения, этого тоже будет немало. Я не знаю, кто будет за это платить, но если этот вопрос решится, будет хорошо и нам, и азербайджанцам. Следует ли ожидать содействия безопасности от других стран, или нам нужно уповать на свои силы? Только армянское государство может стоять на страже нашей безопасности и обеспечивать безопасность Арцаха. Россия провела здесь пару учений, и, по их словам, они готовы защищать Армению, но ни слова о Карабахе. То есть, если будет нападение на Армению, то поможет только Россия. Но недавно Россия заявила, что может передать Турции и технологии С400. Как вы это расцениваете? Турция стала покупать у России меньше зерна, потом Эрдоган встретился с Порошенко и заявил, что сделает все для возвращения Крыма Украине. Поэтому между Россией и Турцией военный договор не складывается. Они веками были противниками. Анкара сейчас мечтает о великой Турции, в составе которой будут Абхазия, Крым. Эрдоган увлекся мечтами и вообразил себя новым Ататюрком. Поэтому я не оптимист по части российко-турецкого военного сотрудеичества, и русские вряд ли передадут туркам технологии. Опасно ли российско-турецкое сближение для Армении? Турция 600 лет выбирается из любого положения. Теперь она опять в непростой ситуации и пытается улучшить отношения с Россией, но завтра может вновь отвернуться и сблизиться с американцами. Они проводят очень грамотную политику, а русским пока учиться и учиться дипломатии. Жаль, что русские пошли на сближение с турками. Ничего, однажды Турция ударит им ножом в спину. Как вы расцениваете учения ОДКБ в Армении? Мы вместе учимся. Это реальная сила и реальные действия, не только на бумаге. Мы укрепляем свою безопасность. Вы говорили, что летом ситуация изменится, но если не будет эскалации, то нынешнее положение продержится долго. Как вы считаете, сохранится ли напряженность? Войны однозначно не будет. Но если, не приведи Бог, война начнется, нашему народу будет плохо, а Азербайджан исчезнет полностью.
Ничего, однажды Турция ударит их этим ножом в спину
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- Интервью - 11 Октября 2017, 23:12