Ничего, однажды Турция ударит их этим ножом в спину

Я не знаю, о чем ведутся переговоры, так как стороны говорят одно и делают другое. Они заявляют, что являются сторонниками мира. Но в игру включены и такие державы, как Россия, США. А что касается встречи президентов, то ожидание одно – снижение напряженности на границе, в решение иных задач я не верю. Снижение напряженности – задача также немаловажная. Если смогут добиться размещения механизмов контроля, с помощью которых наблюдатели Минской грцппы ОБСЕ смогут фиксировать нападения, этого тоже будет немало. Я не знаю, кто будет за это платить, но если этот вопрос решится, будет хорошо и нам, и азербайджанцам.

Только армянское государство может стоять на страже нашей безопасности и обеспечивать безопасность Арцаха. Россия провела здесь пару учений, и, по их словам, они готовы защищать Армению, но ни слова о Карабахе. То есть, если будет нападение на Армению, то поможет только Россия.

Турция стала покупать у России меньше зерна, потом Эрдоган встретился с Порошенко и заявил, что сделает все для возвращения Крыма Украине. Поэтому между Россией и Турцией военный договор не складывается. Они веками были противниками. Анкара сейчас мечтает о великой Турции, в составе которой будут Абхазия, Крым. Эрдоган увлекся мечтами и вообразил себя новым Ататюрком. Поэтому я не оптимист по части российко-турецкого военного сотрудеичества, и русские вряд ли передадут туркам технологии.

Турция 600 лет выбирается из любого положения. Теперь она опять в непростой ситуации и пытается улучшить отношения с Россией, но завтра может вновь отвернуться и сблизиться с американцами. Они проводят очень грамотную политику, а русским пока учиться и учиться дипломатии. Жаль, что русские пошли на сближение с турками. Ничего, однажды Турция ударит им ножом в спину.

Мы вместе учимся. Это реальная сила и реальные действия, не только на бумаге. Мы укрепляем свою безопасность.

Войны однозначно не будет. Но если, не приведи Бог, война начнется, нашему народу будет плохо, а Азербайджан исчезнет полностью.