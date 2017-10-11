Посольство РФ задействовало весь «пятый эшелон»

В ходе обсуждения законопроекта министр юстиции и омбудсмен четко и ясно представили картину семейного насилия в стране. Эта проблема существует в нашем обществе, и беспокоят не только цифры. Для решения проблем не хватает инструментов. Примечательно, что оппонирующие законопроекту также приводят статистические данные о семейном насилии, то есть, и они признают наличие проблемы. Но они почему-то утверждают, что нет публичной востребованности закона. Это уже манипуляция, потому что борьба с преступностью не может быть обусловлена только общественной востребованностью. Во-вторых, даже если есть причины, порождающие эти преступления, это не значит, что не следует работать на их предотвращение. Кроме того, этот закон может решить проблемы с системой ценностей и мышлением. Речь идет об упразднении дискриминации, поскольку дискриминация по половому признаку наиболее ярко проявляется в семье. Смысл закона состоит в том, чтобы пресечь крайние методы дискриминации – насилие в семье и изменить мышление. Если у кого-то явно дискриминационное мышление, то у нас с ними не может быть граней соприкосновения. Потому что сторонники законопроекта считают дискриминацию нарушением прав человека.

Примечательно, что оппоненты пришли не для дискуссии, а для того, чтобы провалить обсуждение. Примечательно также, что распространялись листовки на русском языке, которые были либо отпечатаны в России, либо посольством России в Армении. То есть, против законопроекта выступают представители российского истеблишмента, и в самой России против этого закона также есть явное противостояние. Это прямое вмешательство, причем, антиконституционное по сути. Они приводят в качестве доводов ложные тезисы о том, что семьи, якобы, распадутся, детей будут выдворять из семей.

Чтобы закрепить политическое влияние России в Армении. Любая законодательная защита прав человека ослабляет влияние России. Посольство России задействовало весь пятый эшелон, чтобы противостоять этому.

До заключения соглашения об Ассоциации с ЕС в 2013 году предусматривались принятие и поправки в ряд законов. Причем, принятие этих законов должно было стать платформой сотрудничества с ЕС, которое строится на общности ценностей. До подписания соглашения в этом году также предусмотрено принятие ряда законов, в том числе, закона против дискриминации, которые нацелены на защиту прав человека и реализацию конституционных требований и международных обязательств.

Таких обязательств нет в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и прочих союзах. В этих пророссийских структурах отсутствуют система ценностей, права человека, демократические принципы, уважение к правовому государству. Россия видит во всем этом угрозу, в том числе, в контролируемых ею государствах, которые изыскивают иные платформы сотрудничества, выстроенные на демократических принципах и правах человека. Альтернативой являются диктатура, антидемократические и антигуманные ценности. Это, конечно, попытка провалить соглашение Армения-ЕС.

Это зависит от политической воли властей Армении.

На данный момент я вижу подобное желание у министра юстиции, омбудсмена, ряда представителей правоохранительной сферы, которые выступают за принятие закона. Я не знаю, будет ли продолжение, так как решения, как известно, принимаются на Баграмяна, 26, порой за ночь, нередко под влиянием Кремля. Кремль попытается диктовать и на сей раз, и я не знаю, удастся ли противостоять давлению. Я пессимист: несмотря на наличие в парламенте большинства, у команды Сержа Саркисяна нет системы ценностей, на которой может зиждиться соглашение с ЕС. Ожидания ограничиваются финансами.