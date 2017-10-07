Армения напрасно сдалась, Россия скоро будет на коленях

Надо различать РПА и ее спутники от остальной Армении. РПА – это навязанная Армении организация, которая сотрудничает со своим работодателем, создает с ним союзы и прочее. Их нельзя называть Арменией. Мировое сообщество, в том числе армяне поняли после 3 сентября 2013 года, что Армения как носитель международного права отказалась от своих прав и желаний.

Это соглашение, конечно же, принимается под давлением, но не на РПА. Они даже не делают вид, что вынуждены подчиняться. Они именно так и думают – чем больше дефицит суверенитета, тем лучше. У нас имела место денационализация - РПА лишила Армению национального облика, с годами снизила статус языка, 3 сентября произошла десуверенизация, а до этого деиндустриализация – уничтожена промышленность, под предлогом «имущества в счет долга» были проданы энергетические и промышленные предприятия, РПА осуществила и депопуляцию и сейчас интенсивно движется к демилитаризации, лишая армянский народ ресурса самозащиты. Это и есть программа РПА, поэтому я не думаю, что их принуждали. Принудили меня, армянский народ, 95% граждан, избравших независимость, но остальные 5%, в которые входит и РПА, которые и тогда проголосовали против независимости, сейчас пытаются вернуться к своему любимому статусу.

Все говорит о том, что в Армении по инерции выполняют прежние распоряжения России. Российскому государству объявлен бойкот, список составлен – Россия, Иран, Северная Корея, как долго Россия выдержит состояние изгоя, не ясно. Процесс восстановления российской империи остановлен, даже президент не может определиться, баллотироваться еще раз или нет.

План по колонизации Армении явно устарел и не работает. Армению нельзя завоевать, у Армении есть союзники – все те страны, которые говорят «нет российскому империализму». Эти пять процентов не знают, что Россия не может стать империей, они напрасно сдались. Они не знали, что могли бы не сдаваться. Они сами хотят быть денациональной частью империи. Они не понимают, что ЕС, США, другие демократические страны блокировали Россию, а значит – они союзники суверенитета и свободы Армении. Они все время говорят нам об этом.

Свободные страны говорят нам, чтобы мы не отчаивались, не позволили реанимации пакта Ленин-Ататюрк. Россия не может завоевать нас, нам это не грозит. Пусть везут в Армению оружие, строят АЭС – они все равно оставят это и уедут. Они не могут объявить войну Армении. Им хотелось бы сдать Карабах Азербайджану, но они и этого не могут сделать, Россия и нам не отдавала Карабах - мы его сами завоевали. Россия не может захватить Армению и отдать Карабах Азербайджану, потому что более могучие силы не дают этого сделать. США и Европа сильнее, Россия скоро будет на коленях, да она и не поднималась с колен.

Мы проводим провинциальные обсуждения, вдалеке от мира, в горах. Они не знают, что однажды их простили, во второй раз могут не простить, они могут оказаться на скамье подсудимых из-за своих решений. Россия препятствует глобальным планам, либерализации, она пытается проводить свою линию на Ближнем Востоке, вооружая Башара Асада. Каталония, Шотландия стремятся к независимости в Европе, а Россия пытается аннексировать Украину. Это препятствует прогрессу. И ее накажут, накажут и тех, кто поддерживает хулиганство России, то есть наших горлопанов.

В России знают, что происходит в Армении, просто пока у них нет времени изменить команды для армяшек, у них самих хватает проблем – государство движется к банкротству, государственных дотаций нет.

Это устаревшая команда. После коронования Павла Первого как императора царский приказ отправили на карете на Дальний Восток. Пока он доехал, Павел Первый погиб, но на Дальнем Востоке присягали ему в верности, хотя царем уже стал Александр Первый. Теперь в России думают, как спасти страну от бедствия, а в Армении все еще строят Советский союз. Россия уже не тратится на Армению, потому что не считает ее своей, зная, что рано или поздно потеряет. В их планы Армения как зона свободы не вписывается, поэтому они ничего не предпринимает.