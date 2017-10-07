Серия инцидентов в Джавахке не может быть случайной

Собеседник

Вариантов несколько, не могут утверждать однозначно. Для этого есть соответствующие органы, которые и должны заняться выяснением причин. Один из вариантов – предвыборный период в Грузии, где будут выбирать муниципальные органы. Возможно, кто-то пытается заполучить дивиденды. Есть также мнение, что провокация исходила от турецко-азербайджанской стороны. Есть сведения о вероятной эскалации на Арцахском фронте. Опыт показывает, что напряжение в Арцахе сопровождается эскалацией в Джавахке и в армяно-грузинских отношениях. Сейчас в Арцахе неспокойно, Азербайджан проводит учения, а эксперты прогнозируют обострение в любой момент.

Со времен Саакашвили все принято сваливать на русских. Понятно, что ничего нельзя исключать, но зачем России эскалация? При желании России хватило бы ресурсов на решение своих задач. Она могла бы сделать это еще тогда, когда в Ахалкалаке стояла российская база. Не думаю, что в данный момент Россия хотела бы вовлечь своего союзника Армению в проблемные процессы.

Компоненты мунициальной предвыборной кампании пристутствуют. Есть там некоторые акторы, из команды экс-премьера Вано Мерибашвили, есть немало людей, на которых у Мерибашвили по сей день имеется компромат. Эти люди боятся опубликования компромата и готовы выполнить любые условия Мерибашвили и Саакашвили. Среди них есть священники, деятели культуры и политики. Причем, национальность не имеет значения. Хотя наибольший интерес я вижу со стороны Азербайджана и Турции.

Там нет этнического вопроса. Нельзя трактовать это как «грузинские полицейские избили армян». Против мирного населения была применена сила – вот и все.

Не нужно делить на грузинских и армянских, скорее, стоит говорить о внешних силах. Никто не выиграет от того, что мы создадим конфликтную зону между армянами и грузинами. К примеру, вчера было заявлено, в том числе, Армянской Апостольской церковью, что церковь в селе грузинская. В прессе была информация о том, что на них было оказано давление. Не знаю, было ли давление, но очевидно, что никто от этого не выиграл. Нам нужны мир и стабильность в регионе. И нужно думать не о том, какой церкви принадлежат те или иные каменные строения, а о том, чтобы население оставалось на своей территории, могло там жить, молиться в этих церквях. Все гораздо глубже, а мы как-то деремся друг с другом из-за мелочей, потому что не представляем, что может быть, если начнется долгосрочный конфликт.

Что касается муниципальных выборов, к сожалению, выборы у нас всегда проходят напряженно. И не от того, что джавахкские армяне не умеют выбирать и цивилизованно участвовать в выборах. Просто в регионе годами действовали силы, которые пытались ловить рыбу в мутной воде. Вчера произошел инцидент в селе Хулгумо, и серия этих инцидентов не может быть случайностью. По всей Грузии предвыборная кампания протекает мирно и без эксцессов, а в Джавахке почему-то один инцидент за другим. Поэтому я не думаю, что это случайность.