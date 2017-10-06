Блок Царукян потребует отставки правительства?

Депутат от блока Царукян в беседе с журналистами рассказал о негативных тенденциях в экономике. «Ситуация печальная. В мире происходят серьезные перемены, а Армения в Евразийском союзе. Против России применяются серьезные санкции, экономические проблемы в этой стране усугубляются, и это не может не сказаться на Армении», сказал он.

По словам депутата, нынешняя политика не может ничего изменить в стране. Нужно найти пути, осуществить стратегические реформы, чтобы привлечь реальные инвестиции.

По его словам, работа правительства за этот год ни к чему не привела, граждане Армении так и не почувствовали позитивных изменений. А правительство за счет граждан пополняет бюджет.

«Методы, которые применяются в экономике РА, ничего иного не предусматривают – только заполнение бюджета за счет граждан. Для получения иных источников бюджетных доходов нужно задействовать новые производственные и другие мощности. Говорится об инвестициях, а в бюджет средства не поступают. Ныне действующие же субъекты с трудом выживают. В Армении нет возможностей для развития бизнеса. Думаю, все понимают, что достигли некой красной линии, но чего-то ждут, новых путей, что ли», сказал Арарат Зурабян.

На вопрос, не намерены ли они потребовать отставки премьера, он ответил: «Думаю, в ближайшее время этого вопроса в нашей повестке не будет. Но спустя год мы ождаем конкретных результатов работы правительства. Если результатов не будет, тогда решим, что делать», сказал он.

«Армения не должна поддаваться давлению и в ноябре обязана подписать рамочное соглашение с ЕС, дав возможность нашем обществу убедиться, что мы не отчуждаемся от цивилизационных центров, которые важны», сказал Арарат Зурабян.

Он отметил, что многие сомневаются в том, что Армения пойдет на подписание документа. Но в случае отказа Армения понесет большие потери. И без того, как говорит депутат, проблемы в Евразийском союзе усугубляются.

Комментируя мнение о том, что Медведев едет в Армению, чтобы пресечь подписание соглашения с ЕС, Арарат Зурабян заявил: «Я бы хотел надеяться, что на сей раз разум восторжествует. Это исходит из наших интересов. И если кому-то – Медведеву или другим – удастся повлиять на решение, будет очень жаль. Но я не думаю, что властям Армении не хватит ресурсов», сказал он.

Зурабян добавил, что если Россия оказывает давление, то только на власть, а невластные депутаты этого прессига не ощущают.

«Думаю, то, что договор парафирован, уже позволяет надеяться, что давление как таковое преодолено. Но в любой момент ситуация может измениться», сказал Зурабян.