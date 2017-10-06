Все гораздо проще: соглашение выгодно нам. Основой целью является возможность пользования воздушно-космическими ресурсами и применения полученной информации в планировании, без применения наших ВВС. Кроме того, есть возможность пользоваться материально-технической базой и вооружениями другой стороны при решении конкретных задач. Следующая задача касается назначения командующего Объединенной группировкой – его назначает армянская сторона, так же, как и командующего совместной ПВО. Они не вправе без нашего согласия использовать наше воздушное пространство, предпринимать без нас какие-либо действия.

При внутренних эскалациях они не могут применяться. Другое дело – военное положение. В этих условиях стороны могут воспользоваться ресурсами и техникой друг друга.

Это происходит по обоюдному согласию. Оно исходит из наших интересов.

Вы забываете, что Карабах не входит в зону действия ОДКБ.

Мы неоднократно выражали обеспокоенность в связи с Тавушским марзом, и расследования продолжаются. Азербайджан в свою очередь утверждает, что перемирие нарушается с нашей стороны. Вот почему мы настаиваем на размещении по всей границе мониторингового оборудования, чтобы выяснить, с чьей стороны агрессия.

Конечно, для этого нужны факты, мониторинговое оборудование.

Поэтому мы и заявляем на всех встречах – покуда диктатор Алиев не выполнил призывы Венского и Санкт-Петербургского саммитов, переговоры не могут быть эффективными. Мы говорим об этом и с ОБСЕ, и с трибун ООН и НАТО.

Отказ от переговоров означает отказ от мирного урегулирования. Мы не избегаем переговоров, но заявляем, что пока Алиев не выполняет договоренности, встречи будут бесплодными.

Мы уважаем вклад Вазгена Саркисяна и других в становление нашей независимости, но боеспособность нашей армии повышается год от года. Сейчас наша армия лучше оснащена технически и гораздо более боеспособна.

Не бросайте тень на нашу армию.