Не бросайте тень на нашу армию. 

Наш собеседник – руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян. Господин Багдасарян, в ходе обсуждения в парламенте Армяно-российского соглашения об Объединенной группировке войск фракция Елк подняла целый ряд важных вопросов, требуя обосновать целесообразность данного соглашения. Было ли соглашение принято под давлением Москвы? Все гораздо проще: соглашение выгодно нам. Основой целью является возможность пользования воздушно-космическими ресурсами и применения полученной информации в планировании, без применения наших ВВС. Кроме того, есть возможность пользоваться материально-технической базой и вооружениями другой стороны при решении конкретных задач. Следующая задача касается назначения командующего Объединенной группировкой – его назначает армянская сторона, так же, как и командующего совместной ПВО. Они не вправе без нашего согласия использовать наше воздушное пространство, предпринимать без нас какие-либо действия. Особую озабоченность вызвали пункты о вероятном применении группировки при внутренней эскалации. При внутренних эскалациях они не могут применяться. Другое дело – военное положение. В этих условиях стороны могут воспользоваться ресурсами и техникой друг друга. Армения хотела подписания этого соглашения? Это происходит по обоюдному согласию. Оно исходит из наших интересов. ОДКБ, например, в дни Апрельской войны не спешило выступать даже с заявлениями. Многие утверждают, что от нашего членства в этих структурах нет никакого толка. Вы забываете, что Карабах не входит в зону действия ОДКБ. А как насчет диверсий и обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Тавушского марза Армении? Мы неоднократно выражали обеспокоенность в связи с Тавушским марзом, и расследования продолжаются. Азербайджан в свою очередь утверждает, что перемирие нарушается с нашей стороны. Вот почему мы настаиваем на размещении по всей границе мониторингового оборудования, чтобы выяснить, с чьей стороны агрессия. То есть, ОДКБ не уверен, что агрессия совершается со стороны Азербайджана, потому и молчит? Конечно, для этого нужны факты, мониторинговое оборудование. В последнем заявлении сопредседателей Минской группы нет упоминания о венских договоренностях и мониториновом оборудовании. Чем вы это объясняете? Поэтому мы и заявляем на всех встречах – покуда диктатор Алиев не выполнил призывы Венского и Санкт-Петербургского саммитов, переговоры не могут быть эффективными. Мы говорим об этом и с ОБСЕ, и с трибун ООН и НАТО. Фактически, переговоры сейчас неэффективны. Тогда есть ли смысл проводить встречу Саркисян-Алиев? Отказ от переговоров означает отказ от мирного урегулирования. Мы не избегаем переговоров, но заявляем, что пока Алиев не выполняет договоренности, встречи будут бесплодными. Никол Пашинян заявил, что созданную Вазгеном Саркисяном самую боеспособную в регионе армию Серж Саркисян заменил папкой. Как вы расцениваете это заявление? Мы уважаем вклад Вазгена Саркисяна и других в становление нашей независимости, но боеспособность нашей армии повышается год от года. Сейчас наша армия лучше оснащена технически и гораздо более боеспособна. Несмотря на потерю 800 га? Не бросайте тень на нашу армию.
Не бросайте тень на нашу армию
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- Интервью - 06 Октября 2017, 13:31