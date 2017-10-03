США могут санкциями ответить на региональную агрессию Азербайджана

Подобные визиты могут конструктивно сказаться на укреплении армяно-американских связей. Это также была хорошая возможность для законодателей составить впечатление о тех вызовах безопасности, которые исходят из Анкары и Баку.

Поскольку в США число компаний растет, необходимы современные, функциональные условия отмены двойного налогообложения – с целью устранения искусственных преград на пути поощрения взаимовыгодной торговли и инвестиций. Это будет сценарий «победитель-победитель»: практичный императив, который могут реализовать чиновники в Ереване и Вашингтоне и заинтересованные субъекты.

Мы чрезвычайно воодушевлены работой комитета Ай дата в Мичигане – штат признал независимость Арцаха. Сенат и Палата представителей продолжат содействие Арцаху и Армении. Это будут проекты городов-побратимов и иные проекты, нацеленные на признание Арцаха, которые сталкиваются с мощным противостоянием Азербайджана. Однако политика США медленно, но верно сосредотачивается вокруг демократического самоопределения как одного из основополагающих ценностей.

В этом году мы инициировали экранизацию фильма «Признание» для конгрессменов. На прошлой неделе в Вашингтоне был организован показ фильма «Архитекторы отрицания», и к нам присоединились его исполнительные продюссеры Дин Кейн и Монтел Уильямс. Число сторонников резолюции по признанию геноцида армян в Палате представителей превысило сотню, и в их рядах прибывает.

Мы воодушевлены тем, что после принятия комиссией по ассигнованиям Сената дополнений Дурбина (сенатор) к проекту санкций против Баку мы увидим поддержку конгрессменов в деле более прозрачного и жесткого вызова против растущих в Азербайджане гонений. Региональной агрессии Азербайджана будет дан такой же ответ – санкции, ограничение виз и прочее.

Министр иностранных дел Турции в ходе своего последнего визита в США сфотографировался и открыто поддержал двух арестованных по этому делу лиц. Вместо осуждения режим Эрдогана сделал этих людей героями и обливет грязью тех, чьей единственной виной стало участие в мирной акции на американской земле.