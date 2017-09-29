К чему может привеcти признание независимости Арцаха американскими штатами

Наш собеседник – политолог Сурен Саркисян.

Думаю, офис Ай Дата проводит в этом направлении последовательную работу. Что касается процесса признания Арцаха в США, армянская община долгие годы боролась за признание геноцида, но независимость Арцаха уже признали 8 штатов. Это важно, так как, судя по всему, армянская община стала рассматривать в качестве императива международное признание НК.

Признания носят в основном декларативный характер, потому что с точки зрения реалполитик они не могут оказать воздействия на федеральные власти. Но данный процесс может иметь мультипликативный эффект, и не исключается, что это может привести к признанию независимости и другими штатами.

Это крайне важный вопрос. Референдум состоялся, а независимость по сути не декларирована. Вскоре, наверное, будет принята декларация о независимости. Думаю, подход Армении логичен. Мы имеем дело с волеизъявлением, правовым процессом по реализации права народа на самоопределение, в результате которого Курдистан может стать независимым государством. Признание или непризнание – другой вопрос, но до провозглашения Ереван, думаю, может и не высказаться.

Могут произойти крайне интересные процессы. Во-первых, может сформироваться новый субъект международного права – Курдистан. Он, так же, как Армения, не будет иметь выхода к морю, открытых границ с соседями. Интересные процессы могут произойти и в Турции, где проживают курды, в Сирии.