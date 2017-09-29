Как прокладка газопровода "Северный поток-2" скажется на рынке газа в Евросоюзе? Этому вопросу посвящено опубликованное в Кельне на английском языке исследование аналитического центра ewi Energy Research & Scenarios (ewi ER&S). Эта некоммерческая научная организация, насчитывающая около 30 сотрудников, создана на базе Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI). DW беседовала с директором ewi ER&S и руководителем исследования Харальдом Хеккингом (Harald Hecking). Deutsche Welle: Какую научную ценность представляет исследование, сделанное по заказу компании-оператора "Северного потока-2" и приходящее к выводу, что этот газопровод для Евросоюза очень выгоден? Харальд Хеккинг: Большую ценность, поскольку компания Nord Stream 2 финансировала это исследование, но она не имела возможности влиять на нашу работу и ее выводы. Мы опирались на апробированные и признанные в научном мире методики. К тому же надо понимать: стоит научному центру хоть раз сделать исследование по указке заказчика, и репутация навсегда будет подорвана. - Каковы же основные выводы исследования? - Мы сосредоточились на ценовых эффектах. "Северный поток-2" усилит конкуренцию на газовом рынке Евросоюза. Чем больше российского трубопроводного газа по выгодным ценам будет поступать в ЕС, тем меньше европейцам придется импортировать сжиженный природный газ - СПГ. Чем ниже будет европейский и, соответственно, мировой спрос на СПГ, тем меньше он будет стоить. От этого напрямую выиграют потребители в ЕС. - Сколько именно европейцы могли бы сэкономить? - Мы просчитали различные сценарии. Даже если спрос на СПГ будет умеренным и мировые цены на него относительно низкими, европейские потребители в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока- 2" сэкономят в 2020 году на импорте газа почти 8 миллиардов евро. Если же спрос и цены на СПГ окажутся высокими, то экономия 28 стран ЕС составит благодаря этому трубопроводу 24 миллиарда евро. - Речь в исследовании идет о 28 странах. Выход Великобритании из ЕС вы не учитываете? - Мы исходим из нынешнего состава ЕС и считаем, что британский рынок после Brexit останется частью европейского рынка газа, поэтому потребители в Великобритании ощутят те же самые ценовые эффекты, даже в большей степени, поскольку эта страна - довольно крупный импортер СПГ. - А почему вы считаете, что российский трубопроводный газ будет дешевле? Ведь его цена привязана к ценам на нефть, а они могут вырасти. - Во-первых, число контрактов с нефтяной привязкой сокращается. Рынок ориентируются на биржевые котировки. - На так называемые спотовые цены… - Во-вторых, опыт 2011 года показал: если привязанные к нефти и биржевые цены слишком расходятся, либо экспортер, либо импортер газа начинает работать себе в убыток и требовать пересмотра условий поставок. Так что основным ориентиром будут цены на СПГ. Не стоит также забывать, что благодаря "Северному потоку-2" маршрут доставки газа из Западной Сибири в Германию сократится примерно на 2 тысячи километров, к тому же "Газпрому" не придется платить пошлины нескольким транзитным странам. - Почему в вашем исследовании так много внимания уделяется Польше - стране, особенно активно выступающей против прокладки "Северного потока-2"? - То, что Германия выиграет от этого проекта, достаточно очевидно. Однако к нему весьма скептически относятся в Центральной и Юго-Восточной Европе. Поэтому мы сосредоточились на странах этих двух регионов, а тут самый крупный импортер газа - Польша. В силу этого именно она в наибольшей степени выиграет от описываемых нами ценовых эффектов. Ведь и СПГ станет дешевле, и в соседней Германии будет больше газа по выгодным ценам. - А счем связана ваша убежденность в том, что "Северный поток-2" обеспечит Евросоюз дополнительным газом? Ведь политика Москвы направлена на то, чтобы две нитки этого трубопровода вместе с двумя нитками "Турецкого потока" положили конец нынешнему транзиту через Украину. Не случайно же оба трубопроводных проекта намечается завершить именно к концу 2019 года, когда истекает ныне действующее транзитное соглашение с Киевом. Речь идет о тех же объемах газа, только в обход Украины. - Мы не знаем, каким будет техническое состояние украинской газотранспортной системы и сколько денег Украина потребует в будущем за транзит. Если цены окажутся высокими, а пропускная способность устаревших трубопроводов снизится, нынешние объемы газа, действительно, пойдут в обход Украины. Если Украина сохранит транспортные мощности и их можно будет использовать по приемлемым ценам, то украинский маршрут, как показывают наши расчеты, будет представлять интерес для снабжения определенных стран, например, Венгрии. В таком случае через "Северный поток-2" пойдут и дополнительные объемы. - В ваших сценариях транзит через Украину в 2020 году сохраняется? - Да, сохраняется, но при этом "Северный поток-2" усиленно используется, а Украина - меньше. - Получается, что вы в своем исследовании рассматриваете исключительно технические и коммерческие аспекты транзита газа через Украину и вообще не учитываете возможность того, что "Газпром" и Россия могут принимать решения по политическим соображениям? - Совершенно верно. В данном исследовании мы полностью сконцентрировались на экономических факторах. Это вовсе не означает, что мы не видим тут политической составляющей. Однако мы - экономический научно-исследовательский институт и анализируем рынки, а не политические аспекты.