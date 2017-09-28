Армения готовится к новым евробондам

Армения намерена повысить прогноз экономического роста в 2017 году до 4,3 процента с 3,2 процента благодаря росту в сфере туризма, повышению спроса и либеральной экономической политике, сказал министр финансов страны. Вардан Арамян также сказал в интервью Рейтер, что Армения планирует выпуск евробондов в 2019-2020 годах на сумму $500 миллионов для погашения предыдущего семилетнего выпуска 2013 года. Рост экономики Армении, население которой составляет 3,2 миллиона человек, в 2016 году замедлился до 0,2 процента в годовом выражении с 3,0 процента в 2015 году, не дотянув до целевого уровня правительства в 2,2 процента. Однако ситуация стала улучшаться в нынешнем году благодаря росту экспорта и увеличению объема денежных переводов, в основном, из России - основного торгового партнера страны. “Мы намерены пересмотреть прогноз экономического роста на 2017 год до 4,3 процента с 3,2 процента”, - сказал Арамян в интервью Рейтер вечером в среду. “Факторами (роста), в основном, являются рост в сфере промышленности и обслуживания в сфере туризма... покупательная способность также улучшается”. Представляя проект бюджета страны на 2018 год в парламенте в четверг Арамян сообщил, что прогноз экономического роста на 2018 год составляет 4,5 процента. По словам министра, ускорению роста помогает и экономическая политика правительства, которая включает поддержку предприятий, чья деятельность направлена на экспорт, а также агросектора. Арамян сообщил, что правительство не нуждается в заимствованиях за рубежом и будет частично покрывать дефицит бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке. “Однако в 2020 году нам предстоит выплатить выпуск евробондов на сумму $500 миллионов, и мы намерены сделать это за счет нового выпуска в 2019 или 2020 году”, - сказал министр. По его словам, он намерен обсудить перспективы будущего выпуска, а также нынешнее состояние экономики с инвесторами и стратегическими аналитиками из JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch в ходе предстоящего в США в октябре ежегодного собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. ИНФЛЯЦИЯ, МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА, ДОЛГ Арамян сказал, что годовая инфляция к концу текущего года “будет в пределах целевого показателя на уровне 4 процента плюс-минус 1,5 процента” и будет ниже 4 процентов в 2018 году. Индекс потребительских цен в Армении понизился на 0,4 процента в месячном исчислении в августе и вырос на 0,9 процента в годовом выражении. Центральный банк Армении во вторник оставил ставку рефинансирования на уровне 6 процентов. Этот показатель не менялся с середины февраля текущего года после двухлетнего периода смягчения монетарной политики. “В краткосрочной перспективе я не думаю, что будут значительные повышения или понижения процентных ставок”, - сказал Арамян. Он сообщил, что дефицит бюджета ожидается на уровне 3,0-3,2 процента в 2017 году и 2,8 процента в 2018 году, и добавил, что снижение этого показателя будет связано с сокращением капитальных расходов. Размер государственного долга к объему внутреннего валового продукта, по словам, министра, в 2017 году прогнозируется на уровне 58,8 процента. Арамян сообщил, что Центробанк не нуждается в интервенциях на внутреннем рынке для поддержания курса национальной валюты, который демонстрирует стабильность, или для пополнения валютных резервов, объем которых, по его словам, покрывает пятимесячный объем импорта страны.