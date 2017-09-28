Для инвестиций нужны равные условия для всех, а не только для Самвела Карапетяна

Наш собеседник – бизнесмен Сильва Амбарцумян Госпожа Амбарцумян, вы согласны с прозвучавшим на форуме Армения-Диаспора мнением о том, что в Армении нет привлекательных для инвестиций условий, и они не защищены? Да, согласна. А главное, законы, бизнес-правила для всех действуют не в равной степени. Вот, никто не желает импортировать сахар, монополия сохраняется. То есть, за время работы нынешнего правительства ничего не изменилось? Ничего не может измениться, если не можешь импортировать дизтопливо, сахар. Вы сами столкнулись с такой проблемой? Близкие мне люди. К сожалению, правила игры не меняются. Если удастся их изменить, тогда и инвестиции потекут, и Армения начнет развиваться, и эмиграции не будет. Есть мнение, что важны не экономические показатели, а темпы эмиграции. Я не верю в экономический прирост. Разве можно говорить о приросте, продавая овощи и фрукты? Да, я и не вижу развития сельского хозяйства – покупают у фермеров за копейки и продают. Вы думаете, премьер не в состоянии что-либо изменить? Многие говорят, что у него нет реальных рычагов влияния. Думаю, сильный премьер нашел бы способ выполнять свою работу. Не думаю, что президент страны хочет, чтобы из Армении уезжали, он тоже бы хотел развития, открытия новых рабочих мест. Тогда почему ни одному премьеру в Армении не удается достичь успеха? От премьера многое зависит. Посмотрите на крединые ставки. При таком уровне доходов в Армении такие ставки – абсурд. Люди оставляют дома банкам и уезжают, против банков ничего не предпринимается. Человек берет 100 долларов, платит 300. Разве так можно? Нужны кредиты под 4-6%. Банки получают сверхприбыли. Основной интригой в Армении остается кандидатура в премьеры в 2018 году. Останется ли Карен Карапетян при должности? Я бы хотела увидеть в этой должности работающего премьера. Не важно, кто это. Надо заниматься не шоу, а экономикой. Инвесторов много, но многие боятся вкладываться в Армению. Немало и тех, кто инвестировал и потерял деньги. Благоприятные условия для инвестиций создаются для отдельных людей, например, Самвела Карапетяна. Кто кроме него инвестировал в Армению? Разве госдолг сократился? Привлекателен ли для нас рынок ЕАЭС? Нужно предлагать хороший товар. Многие наши товары на европейский рынок не вынесешь. А в Россию экспортировать проще. Членство в ЕАЭС принесло пользу только экспортерам и гастарбайтерам.