Хадиджа Исмаилова: Власти Азербайджана не заставят меня замолчать

Журналистке из Азербайджана Хадидже Исмаиловой, автору серии материалов о коррупции и нарушениях прав человека в Азербайджане, присуждена премия "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livelihood Award Foundation. Эту премию часто называют альтернативной Нобелевской премией. Исмаилову наградили за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне", сообщил фонд во вторник, 26 сентября. В декабре 2014 году журналистка была арестована, ее обвинили по нескольким статьям УК Азербайджана, в том числе за незаконное предпринимательство. Позднее Исмаилова была приговорена к 7,5 годам лишения свободы, но после начала кампании за ее освобождение, вышла на свободу уже в мае 2016 года. В интервью DW Хадиджа Исмаилова рассказала, о том, что пережила, находясь в заключении, что значит для нее премия и чем ее не устраивают нынешние власти Азербайджана. DW: Наши поздравления! Вам присуждена альтернативная Нобелевская премия. Что это означает для вас как для журналиста, занимающегося расследованиями? Хадиджа Исмаилова: Я принимаю эту награду от имени всех журналистов, которые не могут публиковать свои материалы, потому что находятся в тюрьме, и от имени всех моих коллег, которые, несмотря на многочисленные трудности, продолжают заниматься поиском правды. Эта премия показывает, что наша работа не только напряженная и кропотливая, но и получающая признание. - Ваша награда также привлечет определенное внимание международной общественности. Это обстоятельство не приведет к тому, что ваша работа станет опасной? - Полагаю, что в последнее время ко мне уже было привлечено некоторое внимание, и я думаю, что ничто не может навредить мне больше, чем опасность, которая исходит от государства. - При этом у вас уже был немалый соответствующий опыт: в 2015 году вы были приговорены к 7,5 годам лишения свободы. В середине прошлого года вас досрочно освободили. Как это произошло? - С целью моего освобождения была организована широкая кампания. Для правительства Азербайджана было бы проблематично, если бы я осталась в тюрьме. Кроме того, мои коллеги продолжили журналистские расследования (которыми занималась Исмаилова. - Ред.). Власти надеялись, что если меня посадили, то расследования остановятся, но этого не произошло. В адрес правительства звучало много критики из-за рубежа. - Азербайджан - страна, богатая сырьевыми ресурсами. Их экспорт приносит много денег, средний класс растет, экономика развивается, но вы всегда жалуетесь на власти. Что не так в вашей стране? - Азербайджаном управляют так, как если бы это был семейный бизнес. Мои расследования показали, что президент и его семья наживаются благодаря монополизации экономики страны. Они нарушают правила, по которым работает экономика, и являются основными бенефициарами коррупции в Азербайджане. Думаю, именно поэтому власти так ополчились на меня (из-за журналистских расследований. - Ред.). Я положила конец легенде о том, что президент ничего не знал обо всех проблемах, связанных с коррупцией. - В общей сложности вы провели за решеткой 537 дней. О чем вы в первую очередь подумали, оказавшись на свободе? - Я подумала, что им не удастся заставить меня замолчать. Это является также и моей жизненной стратегией: я всегда стараюсь превратить проблемы в новые возможности. Конечно, тюремное заключение было для меня очень трудным временем, но оно того стоило. Мои коллеги в Азербайджане и за рубежом продолжали журналистские расследования и помогали мне. Они опубликовали их результаты, и во всем мире писали о коррупции в Азербайджане и о том, как власти страны пытаются заставить замолчать их критиков. Помните, Сократ как-то сказал, что мы взяли камни и построили из них дом. - Вы написали письмо из тюрьмы. Там есть такие слова: "Если ценой свободы прессы является тюрьма, то оно того стоит". После почти двух лет за решеткой вы по-прежнему на этом настаиваете? - Разумеется! Каждая минута личных страданий, которые я пережила, стоила того: потому что люди в нашей стране заслуживают этого, как и мои коллеги и все люди, с которыми я разделяю общие ценности. Мы заслуживаем лучшей жизни. - У вас есть надежда на то, что в Азербайджане восторжествует свобода прессы? - Я никогда не перестану надеяться. Я оптимист.