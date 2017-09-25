Независимость Иракского Курдистана изменит 100-летний статус-кво

Руководитель центра Модус-вивенди Ара Папян сказал в беседе с Lragir.am, что референдум о независимости Иракского Курдистана положит начало трансформации 100-летних реалий.

«Это будет только начало, потому что и другие государства, созданные после Первой мировой войны, были просто объединены исходя из британских и французских интересов, были игнорированы интересы двух народов – курдов и армян. Мы знаем, то случилось с армянами, которые сегодня не в состоянии взять на себя серьезную роль. В отличие от нас, курды смогли обеспечить количество, организованность и сыграть на различных интересах», сказал Папян.

По его словам, Иракский Курдистан будет непременно признан.

«Думаю, после референдума войны не будет. Даже Турция, которая сосредотачивает войска на границе, не станет вторгаться в Иракский Курдистан, где более 5 млн. избирателей. Там проживает до 7 млн. человек. Последовательность шагов Турции и Ирана не особо ясна», сказал он.

Ара Папян выражает уверенность, что одним из первых независимость признает Израиль, потом другие страны, которые не имеют интересов в регионе, затем постепенно все признают.

Армения также признает итоги референдума. «Но вопрос в том, будет ли Армения среди первых 5 или 50 стран», добавил он.

Ара Папян считает, что если у армян есть право на самоопределение, то таким же правом обладают и курды. «Не стоит думать, что признание приведет к ухудшению отношений с Ираком. Остается Иран – но я могу сказать, что Иран будет в первой десятке стран, которые признают независимость Курдистана», сказал Ара Папян.

Он призывает не забывать о курдах Сирии, Турции и Ирана. «Те, кто против референдума, утверждают, что курды – не единый народ и не могут создать единое государство. Во-первых, кто сказал, что государство будет одно? Может быть 3-4 курдских государства», сказал он.

Касаясь опасений, что курдское государство не выдержит блокады, Ара Папян сказал, что если курды обладают нефтью, то найдутся те, кто будет покупать эту нефть. С другой стороны, армяне уже много лет в блокаде. Так что, они выдержат, потом все встанет на свои места, считает эксперт.