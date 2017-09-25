Нерешенность статуса церквей сообщает отрицательный импульс армяно-грузинским отношениям

Вопрос ряда церквей на территории Армении является предметом изучения министерства культуры Грузии. Там этот вопрос считают головной болью, которую нужно устранить. Об этом в беседе с Lragir.am сказал руководитель организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.

Напомним, что на днях Армению посетил министр культуры Грузии Михеил Гиоргадзе. Грузинские СМИ сообщили, что он будет изучать «памятники грузинского наследия на территории Армении, в частности, монастырские комплексы Одзун и Ахтала».

Во время пресс-конференции в Армении грузинский министр сказал, что произошла техническая ошибка. Министерство уже предоставило СМИ информацию, и ошибка исправлена, сказал он.

Lragir.am поинтересовался, в какой плоскости сейчас обсуждается проблема церквей в армяно-грузинских отношениях. Арнольд Степанян говорит, что на государственном уровне эти вопросы, как правило, Грузия не поднимает.

«Проблема поднимается на уровне церкви, обмена на церковном уровне. Эти вопросы периодически обсуждаются в ходе межцерковных встреч. Есть также общественные организации, вопрос активно обсуждается на уровне отдельных лиц, общественных и политических организаций. Если армянская и грузинская церкви придут к согласию, то государственные структуры с удовольствием подпишут любое соглашение», сказал он.

По словам Степаняна, грузинская сторона называет Одзун и Ахталу грузинскими монастырскими комплексами. И Грузия связывает этот вопрос со статусом армянских церквей в Грузии.

«Когда армянская сторона поднимает вопрос армянских церквей в Грузии, Грузия начинает говорить о грузинских церквях в Армении. Это одна из нерешаемых проблем в отношениях между Грузией и Арменией, которая сообщает отрицательный импульс отношениям», сказал Арнольд Степанян.

Он предлагает рассмотреть возможность обмена церквями. По его словам, это было бы выгодно обеим сторонам, тем более, что спорные церкви рушатся, и их срочно нужно реставрировать. Это также приведет к восстановлению церквей и приросту туризма.

«В Грузии 5-6 армянских церквей, которые рушатся. И это головная боль для грузинских властей. Эти церкви принадлежат армянской общине, но находятся на балансе государства. Можно, конечно, решить вопрос в односторонем порядке, заявить, что мы граждане Грузии, и нас не интересует, что происходит в Армении, так что, реставрируйте наши церкви. Но и грузинская сторона настаивает, что у них есть церкви в Армении, которые она хочет получить. И это приводит к конфликтам. Нужно найти обоюдовыгодное решение. Я убежден, что если Армения решит эту проблему, решение вопроса армянских церквей в Грузии не заставит себя ждать», сказал Арнольд Степанян.