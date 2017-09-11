Интересы государства требуют присоединиться к этой инициативе

Наш собеседник – депутат от фракции Елк Эдмон Марукян. Господин Марукян, Елк заявил, что Армения должна встать на путь выхода из ЕАЭС. Вы не боитесь вызвать гнев России? Мы не предпринимаем инициатив с учетом чьего бы то ни было гнева. Наши инициативы нацелены на сохранение суверенитета Армении, развитие и, как результат, повышение уровня безопасности и защищенности. Мы обосновали данную инициативу по четырем основным направлениям: неблагоприятные экономические условия, которые препятствуют развитию Армении, обострение вызовов безопасности и повышение ее уязвимости, что привело к территориальным потерям армянской стороны. Есть также проблемы в социально-экономической сфере – повышение уровня безработицы, снижение макроэкономических показателей. Еще одно направление – мы считаем, что членство в ЕАЭС нанесло ущерб политическим и гражданским свободам, так как члены ЕАЭС – в основном авторитарные страны, которые экспортируют свои нравы и в Армению. Первым делом нам надо выбраться из ЕАЭС, который, по сути, не существует как экономически выгодная площадка. Он существует только на бумаге, изолированно, что приводит также к изоляции Армении – мы не можем заключить договора о свободной торговле со своими соседями, берем на себя обязательства, по итогам которых можем потерять 500-миллионный рынок ЕС. Как вы считаете, будет ли в ноябре подписано соглашение Армении и ЕС, или в последний момент оно также будет отменено? Власти специально раздувают данное соглашение, чтобы потом сказать, что героически его подписали. Но это соглашение не представляет никакой угрозы ЕАЭС или России. Поэтому Россия дала свое согласие, и документ был парафирован и готов к подписанию. Так они пытаются ввести людей в заблуждение, будто Соглашение подменяет собой Договор об Ассоциации и глубокой и всеобъемлющей торговле, который не был подписан. Мы же говорим, что если вы действительно хотите развития Армении, то нужно сначала выбраться из ЕАЭС и затем подписать Соглашение с ЕС о глубокой и всеобъемлющей торговле. Можно ли утверждать, что началась своеобразная люстрация? Мы не собираемся кого-то люстрировать и что-то доказывать, мы выносим на обсуждение свое видение, альтернативный дискурс, и ожидаем, что люди попытаются вникнуть, понять, что государственный интерес Армении требует присоединения к этой иницитиве, а не противодействия ей.