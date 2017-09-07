"Если не будет стремления к независимости, нас окончательно покарают"

Наш собеседник - политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, комментируя предстоящую встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, сказал, что «главное – принять политическое решение, на основе которого армянские войска будут выведены с оккупированных территорий». Стоит ли соглашаться на встречу, если таков настрой? Минский формат постоянно бросает нас в проблемные ямы, которые не имеют решений. Поэтому, думаю, формат нужно менять, и глава МИД Армении напрасно едет на встречу. Смысл во встрече был бы при условии интенсивной реконструкции в стране, для которой мир был бы условием. Иначе нет никакого смысла. В конце концов, это связано с русскими кознями, российско-американским противостоянием. Да, у одной из этих сторон может появиться категоричный подход по Карабаху, но другая сторона способна его нивелировать. Со дня создания Минской группы они заявляют, что действуют слаженно, но на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если бы Запад принял предложения России, уже были бы решены многие конфликты, в том числе Карабахский. А это говорит о наличии противоречий, значит, там невозможно принимать решение, что, кстати, нам на руку. Надо только спросить Лаврова, что он подразумевает под урегулированием конфликта. Путин, комментируя намерение США поставлять оружие в Украину, сказал, что поставки вооружений в зоны конфликта способствуют не миру, а обострению. Как бы вы прокомментировали это заявление? Это традиционная российская политика, когда на Востоке они говорят одно, на Западе другое. Россия принимает Азербайджан за идиота, впихивает ему оружие, на эти деньги финансирует свои заводы, произведенное оружие предоставляет нам и науськивает на нас азербайджанцев. Мы их отбрасываем, и они вынуждены вновь обратиться к России и развивать ее ВПК. В итоге Азербайджан не получает никакой выгоды. Теперь американцы давят на русских, и Армении следует верить, что санкции приведут к результатам. Говорят, американцы должны скоро опубликовать некие коррупционные материалы о российской верхушке. Можно сказать, что кремлевская верхушка пропадает. Нам нужно просто потерпеть и понять, что если американцы применяют двойные стандарты, то наши стратегические партнеры удваивают их. Просто русские уверены, что их люди здесь занимают твердые позиции, и они могут поступать как угодно, хотя Апрельская война показала, что это не так. Российский президент также предложил направить в Донбасс миротворцев ООН, но разместить их не на границе, а на нынешней линии соприкосновения. Есть мнение, что он отступает с Украины. Тут могут быть различные восприятия. Русские хотели бы ввести свои войска, а украинцы понимают это иначе. Но политическая верхушка России явно отступает под санкциями. Русские понимают, что экономика может рухнуть. Теперь даже самые верные русульмане Армении должны понять, что все это может рухнуть на наши головы. Поэтому нужно подумать, как этого избежать. Вспомните, как дугины и шахназаровы говорили о Крыме, но сейчас Путин отступает. Это, конечно, не драп, а маневр, но американцы все прекрасно понимают. А может ли Россия отступить и в Армении? Это будет зависеть от объемов санкций и меры стремления Армении к независимости. Без такого стремления Запад и палец о палец не ударит ради Армении. Во время Первой мировой после Геноцида Европа не особо заботилась о нас, так как мы были российской территорией. То есть тогда мы пострадали за свое русофильство. Запад думал, что если поможет нам, мы все равно схватимся опять за русских. На этот раз нас окончательно покарают.