США предоставили оборонительные вооружения

Руководитель Армянского института по вопросам безопасности и международным проблемам Степа Сафарян в беседе с Lragir.am прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что он не является сторонником поставок вооружений в зоны конфликта. Он сказал это по поводу поставок американских вооружений Украине. Степа Сафарян считает заявлением Путина лицемерным. «Если руководитель такой страны, как Россия, осознает, что нельзя поставлять вооружения в зону конфликта, то он как минимум обязан уважать тот же принцип на Кавказе. А это значит, что Россия не должна поставлять вооружения противнику своего союзника – Азербайджану, называя это бизнесом. Почему поставки оборонительных американских вооружений в Украину могут быть опасными, а поставки Россией наступательных вооружений Азербайджану, оказывается, невинный бизнес», говорит Степа Сафарян. Он не надеется, что руководство Армении вновь официально поднимет этот вопрос. «Но на экспертном и информационном уровне мы просто обязаны напомнить России, что поставлять вооружения в зону конфликта действительно нехорошо», добавил он. Сафарян напомнил, что экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд ранее говорил, что США также поставляют Азербайджану и Армении вооружения, но только оборонительного свойства. А Россия предоставляет Азербайджану наступательные средства, хотя Баку не скрывает своих милитаристских намерений в отношении Армении и Арцаха. Степа Сафарян уверен, что президент РФ вовсе не обеспокоен ситуацией в зонах конфликта. «Предоставляемые США Украине вооружения позволят защититься от гибридной войны, которую Россия развязала против Украины. Так что, никаких гуманистических нот в заявлении Путина нет», добавил эксперт.