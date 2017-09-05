Логово КГБ прикрывается: они теперь не в состоянии наказать Армению

Наш собеседник – экс-депутат, бывший политзаключенный Азат Аршакян. Господин Аршакян, США потребовали закрыть генкосульство России в Сан-Франциско. Мария Захарова утверждает, что спецслужбы США провели обыски в диппредставительствах России. Санкции Запада против России продолжаются. Какие последствия это может иметь для Армении? Армения от этого только выиграет, потому что санкции приведут к капитуляции российской империи. Санкции сохранятся, пока империя существует. Как только российский империализм сдастся, санкции отменят. Империя прежде уже сдавалась. В первый раз это произошло, когда Финляндия и Польша провозгласили независимость. Российской империи пришлось признать право на самоопределение национальных меньшинств. В остальных республиках империи сформировались национальные автономные республики. Во второй раз поражение произошло, когда отделились 15 советских республик. Это был результат борьбы Запада. Россия все время сдавалась, российская империя не может выжить, когда умирают все империи. Теперь настал очередной этап, и самоопределение должны получить автономные республики в империи. И, наконец, власть в Москве капитулирует. Капитуляция империи не означает конец российского государства. Она означает, что империя должна умереть, чтобы за этим последовала перестройка. Россия должна стать свободным национальным демократическим государством. И Армения от этого только выиграет. Сейчас пора пересмотреть наследие большевистской России, которое заключается в союзе Ленин-Ататюрк. Депутат Госдумы Калашников недавно заявил, что Россия может наказать Армению за переименование улиц. Но вся проблема в том, что они уже не в состоянии наказывать. Неприменение силы, право на самоопределение и неприкосновенность границ касаются в первую очередь России. Именно они дали несправедливое решение Карабахскому конфликту. Что касается заявления Захаровой, то это был не обыск, а досмотр, который необходим, потому что под вывеской торговых и диппредставительств были на деле разведывательные пункты. Фактически, прикрывается логово КГБ. Понимает ли это Армения, учитывая оценки властей Армении по поводу санкций в отношении России? Армянские власти прислуживают российским. Это наемники, политические идиоты. Россия держит в других странах полезных идиотов, которые ведут свои страны в кабалу. Я не исключаю, что таковые есть в Армении, и наши власти явно выполняют заказ «хозяина». Сейчас они, фактически, стоят на страже союза Ленин-Ататюрк. Почему Серж Саркисян и Налбандян не заявляют, что карабахская проблема возникла из союза Ленин-Ататюрк? Пусть Россия денонсирует свое решение, которым передала Карабах Азербайджану, пусть сочтет решение Кавбюро утерявшим силу, и Карабахский конфликт решится. Теперь Минская группа – Франция, которая представляет ЕС, атлантический союз, вместе с США пытаются восстановить справедливость, против чего выступают власти Армении, России и Азербайджана. Власти Армении должны заявить, что решение Кавбюро должно быть денонсировано, и тогда не будет никаких казанских и мадридских принципов. Как только Армения откажется признавать решение Кавбюро, можно будет говорить о суверенной власти в Армении. А пока это просто батраки Российской империи. Армения в августе приняла участие в учениях НАТО в Грузии, после чего российский политолог Модест Колеров заявил, что раз так, пусть Армения обращается за защитой от Турции и Азербайджана к НАТО. В сентябре Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии. Почему? Было не приглашение, а уведомление, и неявка по уведомлению предполагает ответственность, что мы скоро увидим. Понятно, что участию помешала Россия. И нам надо быть начеку. США не могут привести Россию под контроль по всему миру. Они не могут нас защищать, если мы не хотим защищаться. Это позор – Армения не может даже заявить о самозащите. Израиль временно приостановил лицензию компании, поставлявшей в Азербайджан боевые дроны. Как вы расцениваете этот шаг? Это крайне важный шаг еврейского народа в отношении Армении. И он должен нас обрадовать. Весьма символично, что еврейский народ прекращает выгодную сделку с Азербайджаном. То есть, есть вещи поважнее денег. Это значит, что роль Армении возросла. Как вы расцениваете российско-турецкое сближение? Российской-турецкий союз – это смерть для Армении. Именно из-за этого союза по ту сторону Аракса нет армян. Пока они вместе, они вместе против нас. Но им не позволят вновь объединиться, и Второго и Третьего Рима не будет. Мир не устраивают Российская и Османская империи, они сейчас прощаются с политикой. Будет демонтирована и эрдогановская Турция, и Российская империя. Они имеют аналогичное прошлое и являются соучастниками в преступлении против Армении и армянского народа.