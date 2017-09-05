Наш собеседник – главный редактор тбилисского агентства Black Sea Press Гела Васадзе. Господин Васадзе, Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии. Грузинские эксперты говорят, что Россия, унижая таким образом Армению, пытается выставить счет США. Вы согласны? Мне сложно судить, какова была причина, но большинство моих друзей-политологов, да, считают, что решение было принято под давлением Москвы. А как Армения может сопротивляться давлению Москвы? Варианты разные. Мы не знаем, что творится на политической кухне, и это хорошо. В целом, наверное, поступило предложение, от которого Армения не смогла отказаться. В последнее время отношения Армения-НАТО динамично развивались, что, по мнению многих, было шагом Армении к диверсификации безопасности и внешней политики. Можно ли утверждать, что тренд изменился? Накануне вышла в эфир моя первая передача «Большая игра», темой которой стала способность Армении выбраться из-под контроля России. Армянский аналитик Рубен Меграбян отметил, что нынешнее руководство Армении, увы, не способно выполнить эту задачу, но жизнь заставит их поступить так, как нужно. Как это было в 1988-90 годах, когда произошла ускоренная эволюция армянской политической элиты, которая сначала не представляла, как можно выйти из СССР, но уже в 1991 году Армения не приняла участие в референдуме по сохранению СССР. То есть, рано или поздно объективная реальность приведет к тому, что Армения будет сотрудничать с НАТО. Но пока, видимо, это не созрело в полной мере.