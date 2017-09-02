Армению используют под прачечную для криминальных денег

Данные об инвестициях в Армению в первом полугодии говорят о том, что в Армении нет благоприятной инвестиционный среды, и инвестируют в основном лица, пользующиеся покровительством властей или представители власти. Об этом в беседе с нами заявил экономист Ваагн Хачатрян. По его словам, по части инвестиций ситуация более чем печальная, оказалось, что обещанные правительством 800 или 600 млн. долларов инвестиций – просто пшик. По данным Национальной статистической службы, в первом полугодии этого года объемы инвестиций составили - 24 млрд. 813.9 млн. драмов. Фактически, из страны вывозится средств больше, чем ввозится. Отрицательный показатель инвестиций в первом полугодии врос на -9 մլրդ 773.0 млн. драмов, а прямые инвестиции сократились на 1 млрд. 188.3 млн. драмов. Ваагн Хачатрян обращает внимание на то, что самой крупной инвестицией в экономику Армении стал вток 31,6 млрд. драмов с оффшорного острова Джерси. «Этот остров считают самой большой мировой прачечной. А это значит, что и в нашу страну инвестиции поступают из оффшоров, и опять возникают сомнения в чистоте этих капиталов», говорит экономист. По его словам, эти цифры говорят о том, что обещанное не выполнено, а то, что есть, не имеет никакого отношения к правительству. Это инвестиции, которые должны были быть вложены прежде. «Есть серьезные проблемы, связанные с вывозом капитала. И так в Армению течет не так много денег, а теперь все больше средств утекает. И в частных трансфертах та же тенденция. Правда, в сравнении с июлем прошлого года в этом июле финансовые потоки возросли, но и отток увеличился. То есть, стали утекать большие деньги», говорит Ваагн Хачатрян. По его словам, частные трансферты касаются не только частных лиц, и хотя делаются с их помощью, но эти средства явно не только для удовлетворения семейных нужд. Бывает немало случаев, когда частные лица переводят деньги для бизнеса и производства. «Отток растет, и можно утверждать, что капитал бежит из Армении», сказал он. Отток частных трансфертов указывает на то, что люди не связывают надежд с нашей страной, они продают имущество, переводят деньги и уезжают. Второй вариант – люди переводят деньги на открытие бизнеса за рубежом в виде частных троансфертов. «Если рассмотреть объемы инвестиций из России, можно заметить, что капитал оттуда не поступает, но зато можно увидеть отток капитала. То есть даже у российского капитала нет доверия к Армении. Третий вариант предполагает отмывание криминальных денег, и Армения используется как прачечная», отметил он.