В Баку пока не понимают, что Арцах больше никогда не будет в составе Азербайджана

Наш собеседник – споуксмен РПА, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. Какие упущения за 26 лет независимости Арцаха можно отметить и каковы будут приоритеты на будущее? Во-первых, я бы хотел поздравить наших соотечественников в Арцахе и все армянство с годовщиной провозглашения независимости Арцаха, которая стала величайшей победой нации. Думаю, в такой день не корректно говорить об упущениях, лучше поговорить о достижениях. Основным достижением является фактическая независимость Арцаха с его демократическими властями, оппозицией, гражданским обществом и Армией обороны Арцаха. Основной задачей Арцаха и всего армянства является обеспечение безопасности. Думаю, армянство должно решить две важнейшие задачи – международное признание Арцаха, которое рано или поздно последует, поскольку нет иного пути, и мы горды сейчас находится в славной столице Арцаха Шуши, во дворе Реального училища, которое было альма-матер не только для жителей Шуши, но и всего Кавказа, и вторая задача – международное признание геноцида армян. Есть мнение, что Карабахский конфликт не решается, так как обе стороны не готовы к решению. Вы согласны? Мы неоднократно говорили, что конфликт не решается из-за деструктивной позиции Баку, который отвергает договоренности, потому, что Азербайджан так и не понял, что Арцах никогда не будет в его составе. Народ Арцаха – кузнец своей судьбы, и это придется признать всем. Азербайджан должен осознать, что независимости Арцаха нет альтернативы, и возврата к прошлому не может быть.