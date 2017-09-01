Мария Захарова не отрицала инцидент в ходе мониторинга ОБСЕ в Тавуше

Брифинг спецпредставителя МИД России Марии Захаровой. Недавно, уже бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) от США Р.Хогланд, озвучил, как он отметил, принципы нагорно-карабахского урегулирования. Уверена, Вы о них знаете. Как воспринимать заявление Р.Хогланда ‒ как мнение исключительно США в вопросе нагорно-карабахского урегулирования или это общая позиция сопредседателей? Не могли бы Вы также прокомментировать назначение нового американского сопредседателя? Процитированные Вами заявления не являются новыми. На них неоднократно ссылались президенты России, США и Франции в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанных в 2009-2013 гг. Вы можете с ними ознакомиться и найти соответствующие цитаты. Что касается назначения нового американского сопредседателя, то мы его приветствуем. Исходим из того, что в обновленном составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Рассчитываем, что командный подход, который всегда был присущ «тройке», будет сохранен. Сегодня утром во время мониторинга армяно-азербайджанской границы была обстреляна группа офицеров личного представителя Председателя ОБСЕ. По первоначальным данным жертв нет. Есть информация, что обстрел велся с азербайджанской стороны. Не намерена ли российская сторона инициировать встречу министров иностранных дел противоборствующих сторон для того, чтобы ускорить организацию очередного саммита президентов, в ходе которого будет рассматриваться и этот вопрос? Обстрел офицера ОБСЕ – это беспрецедентный инцидент. Всегда и традиционно в период конфликтов, обострений и осложнений мы призывали стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не нагнетание ситуации, а движение к политическому урегулированию. Вы знаете нашу традиционную оценку. Что касается упомянутого Вами случая, то эксперты должны будут сказать свое слово, изучив обстоятельства на месте. У меня нет информации по планам созыва встречи глав МИД. Как известно, диалог поддерживается со всеми сторонами на экспертном уровне, по линии контактной группы. Если и когда понадобится созыв подобной встречи, то вы будете проинформированы. На данный момент у меня такой информации нет. Вопрос: Баку постоянно поднимает вопрос о необходимости начала субстантивных переговоров. Не пора ли России как сопредседателю МГ ОБСЕ инициировать возвращение Нагорного Карабаха de facto в процесс переговоров? Иначе субстантивности достичь невозможно. Ответ: Вы знаете нашу традиционную позицию на этот счет. Могу адресовать Вас к нашим ранним комментариям.