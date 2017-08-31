Решение России может вызвать у Турции соблазн начать войну

Наш собеседник – руководитель центра Модус-вивенди Ара Папян. Господин Папян, Израиль временно приостановил сделку по поставкам беспилотников в Азербайджан. Расцениваете ли вы это как израильско-азербайджанский конфликт? И могут ли появиться проекты по армяно-израильскому сотрудничеству? Я бы не называл это азербайджано-израильским конфликтом, просто Израиль пытается не нарушать собственные законы, которые запрещают участие в применении оружия. Израиль – страна законопослушная, и оппозиция там мощная. Сделка с Азербайджаном приостановлена, пока не выяснится, что на деле произошло. Что касается вероятного сотрудничества Армении и Израиля в оборонной сфере, то Израиль всегда это предлагал. Прошлым летом я был в Израиле, встречался со многими важными людьми, которые рассказали о ряде переговоров. Могу сказать, что проблемы при продажах вооружений связаны исключительно с оплатой. И если сейчас армянская сторона пожелает или сможет, то она может купить оружие. Думаю, заявление министра регионального сотрудничества Израиля в Армении касалось именно этого, чтобы и так не особо радужные армяно-израильские отношения не испортились вконец из-за сотрудничества Израиля с Азербайджаном, он очертил некие пути сотрудничества с Арменией. Может ли сотрудничество Армении с Израилем стать альтернативой армяно-российскому сотрудничеству в оборонной сфере? Думаю, нет, потому что израильское оружие, конечно, качественное, но, увы, дорогое. А наша философия в смысле военных расходов строится на дешевизне, потому что оружие стоит денег, а жизнь солдата ничего не стоит. Например, можно было избежать половины из 100 жертв Апрельской войны, если бы наши действовали более профессионально. А кто понес за это ответственность? А раз жизнь солдата ничего не стоит, зачем покупать оружие, которое призвано спасать жизнь военных? Как вы расцениваете намерения России продать Турции ПВО С400 и отсутствие членораздельной реакции Армении по этому поводу? Это очередной алогичный шаг России, которая имеет с Арменией договор и защищает армяно-турецкую границу, а другой рукой продает Турции оборонные системы, предоставляя возможность контрудара. Это в очередной раз доказывает, что для России нет ничего выше денег. При нынешней экономической ситуации в России даже 2,5 млрд. многое решают. Россия также строит в Турции АЭС, что в стратегическом плане может стать катастрофой для России, но приносит ей деньги. Это вовсе не выгодно Армении, так как Турция, во-первых, получает современное вооружение, во-вторых, будут колоссальные откаты российским военным, что приведет к сближению турецких и российских элит, которые непременно начнут говорить об Арцахе. Турция использует также этот фактор в диалоге с Западом, чтобы указать на наличие альтернативы. Не думаю, что ей удастся шантажировать Запад, но с Россией кое-что может получиться, что совсем не хорошо. Русско-турецкое сближение в любом случае бывает за счет армянских интересов. В сентябре в Грузии состоятся новые учения в НАТО, в которых вновь заявлено участие Армении. Российский политолог Колеров после учений в августе сказал, что раз уж такое дело, идите и просите НАТО, чтобы примирил вас с Турцией и Азербайджаном. Переживет ли Россия и это участие Армении в учениях НАТО? Во-первых, что значит, просите НАТО о примирении? Разве Россия мирит нас, а мы не соглашаемся? Наоборот, Россия провоцирует. Она продает оружие и Азербайджану, и Турции. А НАТО не продает оружия Азербайджану и в определенной мере сдерживает Турцию. Так что, пусть зря не попрекают. Думаю, участие Армении в учениях НАТО необходимо, потому что это альтернатива. России нечего обижаться, потому что мы не заменяем Россию НАТО, а наращиваем свой альтернативный потенциал. Страна в таком уязвимом, как наш, регионе, не может довольствоваться сотрудничеством только с одной страной.