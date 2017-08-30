Россия пережила климакс в отношениях и близится к закату

Наш собеседник – политолог Агаси Енокян. Господин Енокян, Серж Саркисян назвал безосновательными и смешными утверждения о том, что решение о вступлении в ЕАЭС Армения приняла «за одну ночь». Он утверждает, что велись переговоры и с ЕАЭС, и с ЕС, сначала заявлялось, что они не противоречат друг другу, но потом ЕС заявил, что членство в ЕАЭС несовместимо с Ассоциацией с ЕС. Как вы прокомментируете? Решение ЕС было понятно как с технической, так и политической стороны – не может быть рамочного соглашения с ЕС о сотрудничестве, в том числе, в экономической, таможенной и налоговой сфере, если Армения пребывает в таможенном пространстве России. В идеологическом плане также нельзя быть приверженным общечеловеческим, демократическим ценностям, если сотрудничаешь с российской автократической системой. ЕС всегда говорил, что формула «и-и» не сработает, Армения знала об этом, но годами вела переговоры по деталям. Так что, Серж Саркисян в лучшем случае лукавит. Нам до сих пор не известно о предложениях ЕС и чем они были хуже той критической ситуации, в которой оказалась Армения, вступив в ЕАЭС. Власти только краешком рта заявляют, что это было связано с «вопросами безопасности». Соглашение с ЕС не угрожало ни безопасности России, ни российской базе, ни поставкам российского оружия Азербайджану, ни позиции России в Карабахском урегулировании. Но Кремль решил использовать повод для новой волны экспансии, и за этим последовали Майдан, аннексия Крыма, Донбасс, Сирия. По сути, в ту ночь Сержу Саркисяну сообщили о ереванском майдане или новом 27 октября, и это стало мотивацией его решения. Он сказал, что Армения подпишет осенью уже парафированное рамочное соглашение с ЕС. Вы доверяете этим срокам? Все зависит от того, какой контент остался в новом рамочном соглашении. Думаю, оно больше не «рамочное и всеобщемлющее», хотя бы потому, что часть отраслей армянской экономики сдали России или по меньшей мере они управляются в согласовании с Россией. Думаю также, что из соглашения исключили многие пункты, касающиеся демократии. В любом случае, есть сведения, что документ в деталях согласован с Москвой, и это говорит о вероятности его подписания, тем более, что Кремлю больше не нужно это пропагандистское оружие. В любом случае, наши власти на имитационном уровне сделают все, чтобы предусмотренные соглашением гранты и инвестиции поступли в Армению. Серж Саркисян говорит, что не обсуждал с Путиным вопрос размещения в Арцахе миротворцев и в целом проблему. Вы думаете, вопрос снят с повестки? А что обсуждать с Путиным? Вопрос премьера давно решен, а дальнейшее расхищение Армении будет обсуждаться на уровне Миллера и Карена Карапетяна. Если и обсуждались другие вопросы, например, участие Армении в разминировании в Сирии, думаю, они не были связаны с Карабахом. Но зато набирает обороты международная дискуссия по Карабахской проблеме, и это, а также неожиданный визит президента Армении в Россию дают повод предположить, что обсуждались вопросы, связанные с безопасностью. Заявление Сержа Саркисяна о том, что вопрос «снят», не следует принимать за чистую монету, мы привыкли не доверять его заявлениям. А вопрос миротворцев всегда будет в российской повестке. Посол США в Армении Миллз заявил на днях, что США хотят предоставить Армении инструменты, которые позволят ей принимать суверенные решения. Мы хотим быть уверенными, что Армения принимает решения и делает выбор не под давлением извне, сказал посол. На что он, по-вашему, намекает? Если нет давления, почему Армения идет по пути абсурда? Если нет давления, то какова причина пребывания в ЕАЭС, который довел Армению до экономического паралича? Если нет давления, почему не принимается предложение о 8 млрд. американских инвестиций? Дело не только в коррупционном характере армянской власти, логика подсказывает, что и здесь власти лукавят. Посол говорит, что для выхода из этой ситуации Армении понадобится «подушка безопасности», и США готовы ее предоставить. Вашингтон, судя по всему, понимает безысходность Сержа Саркисяна и публично заявляет о готовности поддержать Армению. Это обращение не только к Сержу Саркисяну, но и обществу Армении, но оно не проявляет в этом вопросе самоорганизованности. То есть, Армения вновь оказалась в оковах политики «и-и»? Новая попытка Сержа Саркисяна наладить отношения с ЕС рассматриваются как спасательный круг для обеспечения своего места в постпутинском мире. Всем очевидно, что нынешняя политика России пережила климакс и близится к закату. Поэтому Саркисян пытается не рассердить Путина (а Карен Карапетян, Гагик Царукян и другие «оппозиционеры» всегда готовы занять по приказу Кремля площадь, и новое 27 октября тоже нельзя исключать) и обеспечить себе место в контексте брюсельско-вашингтонской политики. Пока это непросто сделать, но Серж Саркисян готов к мимикрии в системе европейских ценностей и не упустит момент.