Нет больше возврата к прошлому, ни по границам, ни по статусу – Давид Бабаян

Во-первых, об озвученных Хогландом принципах говорится уже давно. Это не означает, что это ультиматум или принуждение. Тем более, что сопредседатели всегда настаивают на том, что урегулирование может быть исключительно мирным путем. То есть, исключая не только войну, но и принуждение, и стороны сами должны прийти к общему знаменателю. Второе важное обстоятельство – за этой философией строго следит сопредседательство, которое утверждает, что если не согласован один пункт, то не согласовано ничего. Не может быть принуждения, и в этом контексте важно, что официальный Степанакерт всегда об этом говорит, как и Ереван, что нужно восстановить полноценный формат переговоров. Без этого процесс переговоров невозможен. Это понимают все – официальный Степанакерт должен принимать участие в переговорах от начала и до конца. Только в этом случае можно ожидать серьезных подвижек.

Что касается конкретных принципов, то начнем с позитивных идей. Там присутствует два важных пункта – первое, сопредседатели рассматривают исключительно мирный путь, и второе, Вашингтон не рассматривает Арцах как часть Азербайджана. Правда, есть пункты, отношение к которым мы никогда не скрывали. Мы утверждаем, что урегулирование должно быть рамочным, то есть все вопросы должны решаться одним пакетом. Нельзя решать одну проблему, а другую оставлять на неопределенное будущее. Такое невозможно при том, что Азербайджан проводит фашистскую, арямянофобскую политику и не скрывает свои истинные цели.

То есть, нужно добиться урегулирования конфликта, а не создания ситуации, которая может привести к более масштабным трагедиям. Вот почему официальный Степанакерт заявляет, что нет возврата к прежним границам и статусу. А Азербайджан заявляет, что не позволит самоопределения и отделения Арцаха. То есть консенсуса нет.

Во-вторых, при том, что Азербайджан вот уже 25 лет проводит политику армянофобии - осуществляет провокации, Апрельская война, депортации, геноцид в Сумгаите, Баку, в Северном Арцахе, широкомасштабная агрессия в Первую арцахскую войну, Арцах должен иметь границы, которые не позволят Азербайджану поддаться соблазну, вновь начать войну и попытаться уничтожить Арцах. А границы НКАО и стали фактором, который дал Баку иллюзию быстрой победы и уничтожения Арцах. Такого быть не может. Это для нас вопрос не амбиций, а безопасности.

Хорошо, что сопредседатели не рассматривают Арцах как анклав, но и обозначенная граница с Арменией не обеспечит безопасность. Есть вопросы, связанные с водной безопасностью – например, в Кельбаджаре истоки 85% водных ресурсов Арцаха, а для Армении важное значение имеют реки Арпа и Воротан, которые питают Севан. В свое время Азербайджан отравлял водные источники. В Азербайджане говорят, что Армения устроила в Кельбаджаре захоронения ядерных отходов с Мецаморской АЭС. Это, конечно, не так, но завтра они сами могут там захоронить ядерные отходы и списать это на армянскую сторону.

Таких вопросов масса, тем более, что Баку не отказывается от террористической политики. Они говорят, что будут сбивать гражданские самолеты, если те станут летать в Карабах, героизируют убийц.

Новый подход может быть разработан. Либо меняется формат и создается новый, что очень сложно. Хотя все понимают, что нужно что-то менять. И это хорошо, что все говорят о невозможности пребывания Арцаха в составе Азербайджана. А остальное нужно обсуждать в ходе переговоров. Сопредседатели не могут явно игнорировать позиции Азербайджана, они не судьи, а только пытаются предлагать компромиссные варианты. Пока нет даже признаков консенсуса, Азербайджан не желает мириться с реалиями. Процесс продолжается.

Мы не против предметных переговоров, если речь идет о венской и санкт-петербургской повестке. Если официальный Баку готов, мы можем начать переговоры.