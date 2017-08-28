Почему Азербайджан дал согласие

Наш собеседник – руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Господин Григорян, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров ответил на комментарий своего армянского коллеги Эдварда Налбандяна на заявление бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, заявив, что если Армения согласна с предложенными пунктами, то нужно начать субстантивные переговоры. Это новость в переговорном процессе? Во-первых, мадридские принципы не любим ни мы, ни азербайджанцы. Им особенно не нравится пункт о референдуме, который должен состояться в Карабахе. Мы также не считаем принципы идеальными. Согласие Мамедьярова связано с тем, что они всячески пытаются избежать мер по налаживанию доверия, которые считают опасными для себя. Они предлагают начать переговоры, чтобы меры доверия оказались ненужными. Во-вторых, как минимум одно заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было адресным и указывало на деструктивное поведение Азербайджана, и Мамедьяров пытается смягчить международную реакцию. Что касается двух заявлений Хогланда, в которых он сначала заявил, что нужны меры доверия, а уж потом – переговоры, а затем он вновь напомнил о мадридских принципах, то мы должны быть благодарны Хогланду, поскольку это позволило больше узнать о брожениях в Минской группе. Россия не дает информаций о переговорном процессе, вот почему важно, чтобы карабахской проблемой активно занимались наряду с Россией США и Франция, которые более демократичны и открыты, и тут принято делиться с обществом информацией. Хогланд во время первой встречи заявил о необходимости создания мер доверия. Это подтвердила и представитель МИД России Мария Захарова, которая сказала, что договоренности, в том числе принятые в Санкт-Петербурге, должны быть выполнены. Потом были озвучены мадридские принципы, два из которых касаются статуса Карабаха, что является важной подвижкой, поскольку я не помню, чтобы прежде эти вопросы выводились в начало принципов. То есть вы видите прогресс в процессе урегулирования? Я бы не назвал это прогрессом. Он может появиться только, если Азербайджан вернется в конструктивное русло. Если Азербайджан настаивает на своей жесткой позиции, прогресса быть не может. Я говорю о позитивных элементах, которые связаны с шагами сопредседателей Минской группы. Активация США явно позитивна. Первая пресс-конференция Хогланда касалась мер доверия, а в ходе второй он представил то, что происходит в переговорном процессе. Мы сейчас не говорим о переговорах и принципах, мы говорим о происходящих процессах. Многие говорят, что означенный принцип возвращения территорий является негативом. Но давайте вспомним процесс карабахского движения. Мы требовали реализации права на самоопределение народа Карабаха, а территории вокруг Карабаха рассматривались как зона безопасности. Эта логика была понятна миру. В этом смысле мадридские принципы в какой-то мере выражали наши интересы. Теперь многие скажут, что Карабах и территории вокруг него никогда не входили в состав Азербайджана, были переданы большевиками, а значит, решение не имеет юридической силы. Но давайте не забывать, как развивались события, и я затрудняюсь сказать, как будет принят новый концепт. Пункты о возвращении территорий, безусловно, для нас неприемлемы, потому что Азербайджан не меняет свою позицию. Теперь очень опасно углубляться в обсуждение вариантов урегулирования, потому что на повестке дня – создание мер доверия. Заявление Мамедьярова нацелено на нивелирование этой повестки. То есть, на встрече Налбандян-Мамедьяров в сентябре Армения должна настаивать на этой повестке? Да, хотя я против, чтобы мы выдвигали требования. Мы должны продвигать требования МГ ОБСЕ, которая и говорит о мерах доверия. Минская группа считает, что меры доверия должны быть укреплены, чтобы появилась база для переговоров. Об этом сказали и Хогланд, и Захарова. Вот если база будет создана, и мы согласимся вернуться к переговорам, тогда можно обсудить мадридские принципы и их выгоды. Эксперты говорят о скоплениях военной силы в Нахиджеване, об учениях. Что там, по-вашему, происходит? Нужно всегда быть наготове. Если вам кажется, что нам нужно безоговорочно верить заверениям Мамедьярова о готовности возобновить переговоры, то вы ошибаетесь. Надо еще проверить, действительно ли они хотят возобновить переговоры. Нам надо обратить внимание на два обстоятельства. На Нахиджеван, который Азербайджан пытается активизировать и превратить в зону конфликта. Они скапливают там технику, хотят завезти ракеты, и это для нас представляет угрозу. Во-вторых, нужно отслеживать шаги Турции. Заявления Турции о намерении присоединиться к таможенному пространству ЕАЭС связаны с тем, что Турция пытается указать Западу, будто у него есть альтернатива. Кроме того, если реакция России будет положительной, то на следующий день Турция обратится к ней по Карабахской проблеме. Азербайджан не смог добиться обещаний России «вернуть» Карабах в обмен на намерения Баку вступить в ЕАЭС. Теперь к этому торгу присоединяется Турция. Понятно, что с Турцией Россия может поговорить об отчуждении Карабаха от Армении. В этом контексте я вновь хочу поблагодарить Хогланда, потому что направленные против интересов армян российско-турецкие процессы можно пресечь только с помощью других акторов. Тема сделки закрывается, и она становится маловероятной. Россия вполне может согласиться на сделку ради вступления Турции в ЕАЭС. Турция потом очень быстро «бросит» Россию, как сделала это в 1920-х. Но сейчас эти развития действительно опасны, и нельзя давать им такой шанс.