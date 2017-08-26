Мы уже можем просматривать их тыл на глубине 20-30 км

Наш собеседник – генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) Как вы расцениваете продажи Россией С-400 Турции? Это бизнес, Россия может продавать и С-500, но это уже устаревшие виды вооружений. Россия имеет свои интересы, продавая Турции и Азербайджану. Военные эксперты говорят, что в Нахиджеване наблюдаются скопления войск, проводятся учения. Что происходит в Нахиджеване? Учения проводятся не только в Нахиджеване, но и в Грузии, Турции. Мы в центре, а они крутятся вокруг. Думаю, на последней встрече с Путиным Серж Саркисян говорил и об этом. ОДКБ постепенно становится на ноги, скоро начнет действовать и объединенное армяно-российское подразделение. А остальное – это очередное шоу Азербайджана. Уже бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд обнародовал 6 пунктов карабахского урегулирования. Думаю, это не повод для беспокойства. Такие предложения звучали всегда, в них нет ничего нового. Раньше предлагали даже отдать Зангезур, но такие вопросы решаются на местах, общество Карабаха. Но разве не это в основе Казанского документа, который приняла Армения? Тогда говорили, что не только территории, но и весь Карабах должен входить в состав Азербайджана. Но постепенно ситуация стала меняться. Мы не можем говорить с Азербайджаном ни на дипломатическом, ни на человеческом языке, потому что Азербайджан претендует и на Ереван. Он сам выстроил себе историю и пытается на свои деньги доказать всем, будто армяне агрессоры. Вы приехали из Карабаха. Как сейчас ситуация на границе? Очень хорошо, там люди хорошо знают свое дело. Честно говоря, апрельские события стали для нас сюрпризом. Мы не ожидали, но молодые солдаты, офицеры спасли нас. А теперь мы ожидаем, можем наблюдать передвижения на глубине 20-30 км. Мы уже можем наблюдать за ними и контролировать.