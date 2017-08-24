Мы не должны пытаться совершать выбор в пользу той или иной стороны

Наш собеседник – споуксмен РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Господин Шармазанов, министр экономики Турции заявил, что его страна желает присоединиться к таможенному пространству ЕАЭС. Как должна реагировать на это Армения? Во-первых, официальный представитель ЕАЭС заявил, что нет письменного официального обращения со стороны Турции. Во-вторых, официальный ответ Армении выразил замминистра иностранных дел Шаварш Кочаряном, и я подписываюсь под его словами. Он заявил, что выглядит абсурдно желание страны подписывать соглашение о свободной торговле с союзом, если граница с одним из его членов блокируется Турцией. Третье – Армения всегда преследовала исключительно свои интересы и суверенные выгоды. Мы являемся сторонниками отношений без предусловий, признания геноцида. Кроме того, Турции нужно выполнять международные обязательства, прежде всего, снять блокаду Армении. Почему Турция решила выступить с такой инициативой? Я не исключаю, что Турция пытается вступить в торг с Западом, учитывая ее обострившиеся отношения с Германией. Не думаю, что язык шантажа в отношениях с США будет на руку Турции, но не исключаю, что Турция пытается показать, что в случае чего может повернуться лицом к ЕАЭС. Германия все громче осуждает политику Эрдогана. Но Турция продолжает оставаться ключевым партнером США в регионе и сохраняет важную роль в НАТО. Не исключаю, что Турция действительно желает обслуживать свои экономические интересы в ЕАЭС, поскольку перспективы ее членства в ЕС туманны как никогда. Тем более, что в ЕАЭС как минимум две страны с тюркоязчным населением – Казахстан и Кыргызстан. Хотя я исключаю резкий поворот в политике Турции, может, она просто попытается наладить более тесные экономические отношения с Россией. В ноябре ожидается подписание рамочного соглашения между ЕС и Арменией. Может ли вновь сорваться его подписание? Когда готовилось подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, не было предусловия о невступлении Армении в ЕАЭС. Мы независимое государство, мы вошли в ЕАЭС, и время показало, что это был правильный шаг, так что, не нужно противопоставлять ассоциацию с ЕС и членство в ЕАЭС. Это различные функциональные пространства. Что касается ноября, я присоединяюсь к словам премьер-министра, который сказал, что не видит препятствий для подписания документа. Как вы расцениваете вчерашнюю встречу Саркисян-Путин? Могу только добавить к официальной информации, что армяно-российские отношения в последние годы развивались интенсивно. Важна также роль России в карабахском урегулировании. Как вы расцениваете продажу ЗРК С-400 Турции и Азербайджану? Могут лишь сказать в связи с этим, что армяно-российское сотрудничество в военной и стратегической сфере развивается эффективно, и это соответствует нашим интересам. Армения пытается выстраивать отношения со всеми мировыми центрами. Не нужно делать в американо-российских отношениях выбор в пользу той или иной стороны. Это может быть опасно. Мы свой выбор совершили 21 сентября, и идея независимости требует, чтобы мы проводили сдержанную политику, как с Россией, США, ЕС, так и Ираном, Грузией, Китаем. В основе должен быть интерес Армении. В какой мере это удастся, люди решат на выборах 2022 года.