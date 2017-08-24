Мы не должны пытаться совершать выбор в пользу той или иной стороны

    • Сирануш Папян, Корреспондент
    • Интервью - 24 Августа 2017, 13:43
Наш собеседник – споуксмен РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Господин Шармазанов, министр экономики Турции заявил, что его страна желает присоединиться к таможенному пространству ЕАЭС. Как должна реагировать на это Армения?

Во-первых, официальный представитель ЕАЭС заявил, что нет письменного официального обращения со стороны Турции. Во-вторых, официальный ответ Армении выразил замминистра иностранных дел Шаварш Кочаряном, и я подписываюсь под его словами. Он заявил, что выглядит абсурдно желание страны подписывать соглашение о свободной торговле с союзом, если граница с одним из его членов блокируется Турцией. Третье – Армения всегда преследовала исключительно свои интересы и суверенные выгоды. Мы являемся сторонниками отношений без предусловий, признания геноцида. Кроме того, Турции нужно выполнять международные обязательства, прежде всего, снять блокаду Армении.

Почему Турция решила выступить с такой инициативой?

Я не исключаю, что Турция пытается вступить в торг с Западом, учитывая ее обострившиеся отношения с Германией. Не думаю, что язык шантажа в отношениях с США будет на руку Турции, но не исключаю, что Турция пытается показать, что в случае чего может повернуться лицом к ЕАЭС. Германия все громче осуждает политику Эрдогана. Но Турция продолжает оставаться ключевым  партнером США в регионе и сохраняет важную роль в НАТО.

Не исключаю, что Турция действительно желает обслуживать свои экономические интересы в ЕАЭС, поскольку перспективы ее членства в ЕС туманны как никогда. Тем более, что в ЕАЭС как минимум две страны с тюркоязчным населением – Казахстан и Кыргызстан.

Хотя я исключаю резкий поворот в политике Турции, может, она просто попытается наладить более тесные экономические отношения с Россией.

В ноябре ожидается подписание рамочного соглашения между ЕС и Арменией. Может ли вновь сорваться его подписание?

Когда готовилось подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, не было предусловия о невступлении Армении в ЕАЭС. Мы независимое государство, мы вошли в ЕАЭС, и время показало, что это был правильный шаг, так что, не нужно противопоставлять ассоциацию с ЕС и членство в ЕАЭС. Это различные функциональные пространства. Что касается ноября, я присоединяюсь к словам премьер-министра, который сказал, что не видит препятствий для подписания документа.

Как вы расцениваете вчерашнюю встречу Саркисян-Путин?

Могу только добавить к официальной информации, что армяно-российские отношения в последние годы развивались интенсивно. Важна также роль России в карабахском урегулировании.

Как вы расцениваете продажу ЗРК С-400 Турции и Азербайджану?

Могут лишь сказать в связи с этим, что армяно-российское сотрудничество в военной и стратегической сфере развивается эффективно, и это соответствует нашим интересам.

Армения пытается выстраивать отношения со всеми мировыми центрами. Не нужно делать в американо-российских отношениях выбор в пользу той или иной стороны. Это может быть опасно. Мы свой выбор совершили 21 сентября, и идея независимости требует, чтобы мы проводили сдержанную политику, как с Россией, США, ЕС, так и Ираном, Грузией, Китаем. В основе должен быть интерес Армении. В какой мере это удастся, люди решат на выборах 2022 года.

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