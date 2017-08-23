Всего за ночь от твердости намерений не осталось и следа

Наш собеседник – политолог Армен Григорян. Господин Григорян, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция хотела бы подписать с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли. Есть мнение, что заявление было сделано с целью вступить в торг с Западом. Какова должна быть реакция Армении? Не исключается, что Турция действительно заявила об этом, чтобы вырвать что-то у Запада - на фоне ухудшения отношений с Германией и иными членами ЕС. Но можно вспомнить, что Зейбекчи еще осенью прошлого года обсуждал со своим российским коллегой, министром энергетики Новаком возможность создания зоны свободной торговли между двумя странами. Возможно, Турция сейчас пытается пойти навстречу желанию России, которая заинтересована в легитимизации ЕАЭС, поэтому может быть заинтересована подписать соглашение от имени ЕАЭС. Тут можно вспомнить и ОДКБ, который существует только для удовлетворения великодержавных устремлений России, пытающейся создать свой военно-политический блок и соревноваться с Западом. То же самое касается ЕАЭС (тем более, что его члены и до этого пользовались зоной свободной торговли в рамках СНГ): Россия до боли желает превратить это объединение в «серьезный» союз. Теоретически Армения может связать подписание подобного соглашения ЕАЭС с Турцией с открытием границы, но если Москва действительно всерьез намерена подписать такое соглашение с Турцией, то она должна быть уверена, что оно не доставит дискомфорт ее вассалу. Будет ли в ноябре подписано соглашение Армении и ЕС? Премьер говорит, что пока не видит для этого препятствий. Может ли Россия учинить такие препятствия? В 2013 году премьер и другие должностные лица также не видели препятствий, даже за пару дней до 3 сентября. Но от твердости намерений не осталось и следа всего за одну ночь. Учитывая вассальный характер армяно-российских отношений, я бы воздержался от заверений и утверждений, пока не состоится подписание и ратификация. До ноября санкции против России проявят себя в полной мере, и политика Москвы может стать более хаотичной и непредсказуемой Сегодня Серж Саркисян отправится в Сочи, где встретится с президентом России Путиным. Может ли эта встреча внести ясность во внутриполитический расклад в Армении после апреля 2018 года? Во-первых, вызывает недоумение то, что Саркисян отправляется на подобную встречу в день принятия Декларации о независимости Армении, вместо того, чтобы принять участие в определенных мероприятиях. Если под 2018 годом вы имеете в виду намерение Сержа Саркисяна не отказываться от власти, то в странах, пребывающих под влиянием России, как правило, не бывает сторонников смены лояльной власти, хотя Москва старается сдерживать власти Армении руками другой лояльной ей группировки. США отменили выдачу виз россиянам, что министр ИД России Лавров приписал методам цветных революций. Чем был обусловлен такой шаг? Заявление Лаврова – это попытка сбросить вину с больной головы на здоровую. Сокращение со стороны Москвы численности сотрудников в американских консульствах является решением российской власти, на которую и должно пенять российское общество. А выражение цветная революция уже стало признаком паранойи. Депутат от фракции Елк Эдмон Марукян выступил с предложением инициировать процедуру выхода Армении из ЕАЭС. Может ли этот вопрос вызвать раскол в самой фракции? Инициатива по сути положительная, этот вопрос следует поднимать, хотя понятно, что при наличии парламентского большинства в лице РПА проблема не решится, но хотя бы развернулась дискуссия по поводу альтернатив. До сих пор дискуссия ограничивалась демогогией о «безопасности», «170-миллионом рынке», «мостах между ЕАЭС и другими странами». Но «Елк» тоже может погрязнуть в капкане проармянскости» и тезиса «ни Россия, ни Запад».