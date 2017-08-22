ЕАЭС – это план-минимум России

Наш собеседник – политолог Гагик Амбарян. Господин Амбарян, осенью ожидается инициирование фракцией «Елк» процедуры выхода Армении из ЕАЭС. Что может изменить эта процедура? Требование-то в парламенте поднимут, но проблема в том, удовлетворят ли его власти. Понятно, что власти не пойдут на такой шаг. Я сам, не будучи сторонником членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ, не считаю правильной конвульсивную политику. Это крайне опасно для нас. В последние несколько лет мы сами превратили себя в подневольных России, проводя ее политику на Южном Кавказе и загнав себя в угол. Теперь не стоит выходить из этой позиции с помощью агрессивных антироссийских шагов, потому что в лице России мы имеем дело с непредсказуемым и алогичным партнером. Ярким примером может послужить флирт в 1920-21 гг. между Турцией и большевистской Россией. Мы должны быть осторожны и не делать резких движений. Мне кажется, властям тоже выгодно обсуждение этого вопроса в парламенте, поскольку это может стать мессиджем российскому руководству о том, что часть населения Армении недовольна их политикой. То есть, это может вынудить Россию пересмотреть свою политику в отношении Армении? Да, уже обсуждение в парламенте должно отрезвить российскую сторону. Мне кажется, инициативу власти поддерживает как минимум часть представителей правящей партии, которые действительно недовольны политикой России. Вопрос в том, как отреагирует Россия. Мы, конечно, оказались в таком положении по собственной вине, но мне кажется, пришла пора задать вопросы и Москве. Судя по всему, беднеющей России не нужны благополучные стратегические партнеры. Им нужны бедные и пребывающие на грани союзники, каковой является Армения. Осенью должно быть подписано рамочное соглашение между Арменией и ЕС. Премьер-министр Карен Карапетян заявил, что на данный момент не видит препятствий для его подписания. Вы тоже так считаете? Российская сторона обязательно будет чинить препятствия, попытается надавить на армянское руководство и не позволить подписания документа. Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое должно было быть подписано в ноябре 2013 года, не состоялось, поскольку в сентябре Серж Саркисян резко изменил позицию и заявил о вступлении в ЕАЭС. Если и на сей раз Ереван поддастся на провокации Москвы, это будет конец наших отношений с ЕС. А это несет в себе серьезные угрозы, поскольку сейчас Россия отнесена к числу «изгоев». США и ЕС проводят в отношении России политику, которую мы видели в годы «холодной войны». И если мы и на сей раз отступим, то получим серьезные внешнеполитические проблемы. До сих пор армянские общины в США и странах Европы использовали свое влияние, чтобы убедить свои правительства в том, что Армения, пребыающая в блокаде, вынуждена из соображений безопасности сотрудничать с Россией. Если не удастся подписать соглашение, то наши лоббистские организации не смогут больше объяснить элитам этих стран, что Армения вынуждена была пойти на такой шаг. Мы вовсе не вынуждены что-то делать и должны подписать соглашение. Абсурд заявлять каждый раз, что у нас крупная община в России. Не меньше армян проживает и в США, Европе и в других странах. Мы сами себя превратили в подневольных России. Российский вице-премьер заявил, что ЕАЭС не является политическим проектом, который продвигается Россией. Что это значит? ЕАЭС и ОДКБ – это платформа, на основе которой Путин намерен восстановить былые позиции России в мире, как во времена СССР, так и Российской империи. Это план-минимум. А план-максимум – восстановить российскую империю в прежних границах. Так что, зря российское руководство пытается представить ЕАЭС как сугубо экономический проект. Если это так, то тем хуже для нас – все страны, входящие в ЕАЭС, экономически отсталые, и мы только деградируем в союзе с ними.