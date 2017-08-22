Армения становится фактором и доминантом

Наш собеседник – политолог Левон Ширинян. Господин Ширинян, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Есть мнение, что Турция заявляет об этом, чтобы вступить в торг с Западом. Вы считаете это возможным? Есть два варианта: первый адресован Германии, отношения с которой у Турции стремительно ухудшаются. Второй вариант – нам нужно воспользоваться правами, данными нам членством в ЕАЭС. Армения в этом союзе является одной из носительниц консенсуса и должна выдвинуть строжайшие условия, вплоть до признания геноцида и устранения его последствий. Это и может стать нашим преимуществом от вступления в ЕАЭС. То же самое должно быть сделано в отношении Азербайджана. Это укажет России, Казахстану и прочим на волю Армении и желание быть суверенными. Это важное достижение обретения независимости. И если Армения не проявит суверенную волю, значит, правительство должно смениться. Почему, все же, Турция решила озвучить такое заявление? Устойчивый баланс в меняющемся мире исчез после прихода к власти Трампа. Кроме того, ужесточены санкции против России. Когда объективный баланс становится относительным, государства начинают искать союзников, новые группы, а Турции это особенно присуще. Я, конечно, не верю, что это станет реальностью, потому что Турции не нужны ни ЕАЭС, ни Россия, но они будут играть до конца, а нам нужно четко озвучить свою волю. Тем более молодежи нужно осознать, что мы независимое государство и можем выступить против чужой воли путем реализации собственных прав. А мы имеем право консенсуса. Сумеют ли власти Армении реализовать свое право консенсуса? Если нынешние власти не в состоянии это сделать, они должны подать в отставку, и к власти должно прийти национальное правительство. Это уникальный шанс, данный нам Богом, чтобы Армения могла стать доминантом в международной политике. Посмотрите, какой интерес проявляет Китай к Армении, как изменилось отношение Германии. Армения своей географией и стратегической позицией становится крайне важной, и она должна реализовать этот шанс. Это вопрос уже не власти, а будущего Армении. Но ведь власти Армении до сих пор никак не реагировали на действия России, которая продавала оружие Азербайджану, а теперь и Турции. У армянского руководства связаны руки. Количество оружия, которое они получают из России, не позволяет им быть свободными. Но участие Армении в учениях НАТО в Грузии крайне важно. Армения становится реальным политическим фактором в регионе. По вопросу Турции позиция должна быть четкая – признаешь исторические события, тогда и вступишь в союз. Войдет ли карабахская проблема в повестку предстоящего визита Эрдогана в Баку, и почему он совершается накануне встречи глав МИД Армении и Азербайджана? Визит символический, а поговорить они могут и по телефону. Ясно, что нужно поехать и демонстративно поговорить о Карабахе. Армянской стороне нужно начать говорить о Кипре. Почему Турция держит там оккупационные войска, почему мы не используем этот фактор? Нам отступать некуда. Нам надо помнить, что апрельская война против нас была развернута Азербайджаном при поддержке России, при участии Турции и прямой и косвенной помощи Израиля. А мы были одни, но наши военные смогли отбросить противника. Теперь против Турции тоже могут принять санкции, мне кажется, если Турция будет продолжать кокетничать с Россией, американцы быстро накинут ей на голову петлю.