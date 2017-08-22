Я сомневаюсь, что Армения навредила сама себе – грузинский эксперт

Наш собеседник – главный редактор грузинского агентства Black Sea Press Гела Васадзе Господин Васадзе, в Грузии завершились учения НАТО, в которых приняла участие и Армения. Как по-вашему, стало ли это мессиджем России или Западу? К примеру, российский политолог Модест Колеров утверждает, что Армения тем самым навредила сама себе, и пусть она теперь обращается в НАТО за помощью в защите от Азербайджана и Турции. Я сомневаюсь, что Армения тем самым себе навредила. Армения сочла нужным принять участие в данных учениях. Армения – суверенное государство и может участвовать в любых учениях, если сочтет необходимым. Что касается политического компонента, то в Кремле следует искать ответы в себе – почему Армения решила не считаться с мнением Москвы и приняла участие в учениях. Почему вообще слово Кремля становится все менее весомым, даже для самых близких союзников. Эти вопросы должны задаваться не только в Ереване, но и в Москве. Есть мнение, что Грузия становится платформой для сообщения НАТО и Армении. Вы согласны с этим? Я не знаю, в какой мере Грузия может способствовать отношениям НАТО и Армении. Хочу повториться, что Армения – суверенная страна, обладающая всеми возможностями выстраивать отношения с НАТО, в том числе, его главным членом – США. Я думаю, между США и Арменией сложатся отношения, которые не будут зависеть от Грузии. Сама Грузия, будучи соседом Армении, налаживает с НАТО институциональные отношения, и, возможно, опыт Грузии будет повторен в Армении. Но говорить об этом пока рано. До какой степени Россия может позволить Армении сблизиться с НАТО? Вопрос в том, каким инструментарием обладает Россия, чтобы не позволить сближения Армении с НАТО. Такой инструментарий, конечно, есть, в том числе, наличие российской военной базы в Армении, членство в ОДКБ и ЕАЭС, а также то, что определенные сферы экономики Армении пребывают под влиянием России. Вопрос в том, обнаружится ли политическая воля у руководства Армении, чтобы не допустить позволения или непозволения со стороны Москвы. Какое воздействие могут оказать на эти процессы новые антироссийские санкции США? Антироссийские санкции скажутся на всем нашем регионе, причем, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Негативом будет то, что любое ухудшение экономического положения в России сразу же сказывается на всем регионе. Влияние на Армению в этом плане будет больше, чем на Грузию, потому что Грузия не так тесно связана с Россией. А позитивом будет то, что характер нынешних отношений Вашингтона и Москвы может позволить некоторым странам региона выбраться из-под влияния России. Чем, по-вашему, была обусловлена спокойная реакция России на участие Армении в учениях НАТО? А кто сказал, что Россия отнеслась к этому спокойно? Вовсе нет. Не забывайте, что слова политических деятелей отличаются от их дел. Я убежден, что Москва предпримет меры, чтобы не позволить выхода Армении из-под ее влияния. Другое дело, что здесь многое будет зависеть от политической воли руководства Армении и тех реалий, которые сформируются в условиях противоречий между Россией и Западом.