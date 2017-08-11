США подтвердили: будет продвигаться венская повестка

Заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о том, что сторонам карабахского конфликта пора строить меры доверия, стало мессиджем Азербайджану. В беседе с Lragir.am об этом заявил руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Напомним, что Хогланд отметил, что в первую очередь следует отвести с передовой снайперов, нарастить численность международных наблюдателей и разместить спецоборудование. По словам Степана Григоряна, это заявление адресовано Азербайджану до встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. «Именно Азербайджан инспирирует нарушения режима перемирия, задействуя снайперов и осуществляя диверсионные вылазки», сказал Григорян. По его словам, это хорошая возможность, потому что сейчас действительно не хватает атмосферы доверия. Переговоров по сути нет, и дефицит доверия ощущается особенно. Заявление Хогланда свидетельствует о том, что сопредседатели видят прежде всего эту задачу. Степан Григорян напомнил, что в мае прошлого года Минская группа предлагала в Вене именно это, и стороны пришли к согласию. «И сегодняшнее заявление американского сопредседателя означает, что Минская группа не отказалась от этой идеи – венские договоренности должны быть имплементированы», сказал он. По словам Григоряна, когда азербайджанская сторона требует вывода каких-то войск с каких-то территорий, это значит, что о переговорах нет и речи. Это предусловие, которое не позволяет возобновить переговоры. Фактически, Минская группа в самое время переводит процесс в правильное русло – нужно начала восстановить доверие, а уж потом обсуждать вопросы. На вопрос, в какой мере можно ожидать прогресса, учитывая позицию Азербайджана, эксперт ответил, что Азербайджан вряд ли изменит свою позицию. «Азербайджан готов вернуться к переговорам только в случае неких территориальных уступок. Понятно, что Баку и на сей раз не прислушается к призывам посредников. Но это очень позитивно, что сопредседательствующие в Минской группе страны приняли такую позицию, что позволит возобновить переговоры», сказал он. Степан Григорян считает, что заявление американского сопредседателя было согласновано с Россией. «Не думаю, что позиция России кардинально отличается. Хотя в стратегическом смысле Россия не склонна к быстрому урегулированию. Если противоречия между США и Россией будут углубляться, в какой-то момент это скажется на карабахской проблеме», добавил эксперт. Встреча министров вряд ли даст ощутимые результаты, но отказ от переговоров рассматривался бы как деструктивная позиция. «Будем надеяться, что до встречи Азербайджан не станет нарушать перемирие, не задействует снайперов, потому что в случае провокаций нам придется задуматься, стоит ли встречаться», сказал Степан Григорян.