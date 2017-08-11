Тарифы на электричество можно снизить в два раза: откуда взялся нынешний тариф?

Тариф на электричество в Армении необоснованно велик, и его можно снизить как минимум в два раза. Не понятно, зачем правительству принимать концепцию, замораживающую тарифы до 2036 года. Об этом в беседе с Lragir.am сказал экономист, депутат от блока Царукян Вардан Бостанджян, комментируя заявление министра энергетических инфраструктур. Напомним, что правительство намерено принять концепцию, согласно которой будет создан стабилизационный фонд, позволяющий сохранить нынешние тарифы до 2036 года. «Говорят – тарифы не изменятся, чтобы ввести людей в заблуждение: мол, снизить не можем, так, хотя бы сохраним на нынешнем уровне. О чем разговор? Они покупают газ по 150 долларов и продают людям по двойной цене. Так же, как электричество, воду», говорит экономист. По его словам, 15 лет поле общественных услуг остается в глубокой тени, и нет противостоящей силы, которая могла бы воздействовать на принятие решений. По словам Бостанджяна, тарифы на электричество можно снизить в два раза, и не понятно, откуда взялся нынешний тариф. «Это цена, которую платит общество», отметил он. «Наверное, они надеются, что до 2036 года в Армении уже не останется людей».